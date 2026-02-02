بأسعار مخفضة، محافظ دمياط يفتتح معرض "أهلا رمضان" بشارع الجلاء

18 حجم الخط

​افتتح الدكتور ايمن الشهابي، محافظ دمياط، معرض " أهلا رمضان" الذي نظمته الغرفة التجارية بدمياط، وذلك بموقعه الحيوي بشارع الجلاء بجوار الشارع التجاري.

يأتي المعرض تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير السلع الأساسية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة ومواجهة المغالاة في الأسواق.

​حضور تنفيذي وشعبي مكثف

شهد الافتتاح حضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور سمير عتريس، رئيس مدينة دمياط، والمهندس مجدي عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط. كما شارك من قيادات الغرفة التجارية بدمياط كل من أيمن رخا نائب أول رئيس مجلس الادارة، وسمير شطا نائب ثاني رئيس مجلس الادارة والمسئول عن المعرض، ووسام عبد القادر امين صندوق الغرفة المساعد، والسيد شعير سكرتير عام الغرفة.

​كما تواجد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة كل من سلامة الجحر، ومسعد الرداد، والدكتور ياسر عسل، وتامر اباظة، وسط حشد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

افتتاح معرض "اهلا رمضان" بدمياط لتوفير السلع باسعار مخفضة

​جولة تفقدية واشادة بجودة السلع

وخلال جولته داخل اجنحة المعرض، تفقد محافظ دمياط معروضات السلع الغذائية والرمضانية وياميش رمضان، بالاضافة الى اقسام اللحوم والدواجن والسلع الاستهلاكية. واثنى المحافظ على تنوع المنتجات والتخفيضات المقدمة، مؤكدا على ضرورة استمرار هذه المبادرات التي تساهم بشكل مباشر في ضبط حركة الاسواق وتوفير بدائل امنة ومناسبة للمواطن.

​دور الغرفة التجارية في ضبط الاسعار

من جانبه، صرح محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بدمياط، ان المعرض يمثل جزءا اصيلا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الغرفة تجاه اهالي دمياط. واشار فايد الى ان التعاون الوثيق مع المحافظة ومديرية التموين نجح في توفير السلع بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن مثيلاتها في المحلات الخارجية، مؤكدا ان الغرفة تضع جودة المعروضات وتناسب اسعارها على رأس اولوياتها لخدمة المواطنين طوال الشهر الكريم.

​رقابة تموينية ومتابعة مستمرة

واكد المسئولون بمديرية التموين ان هناك متابعة يومية للمعرض للتأكد من وفرة السلع والالتزام بالاسعار المعلنة، مع التشديد على العارضين بضرورة الحفاظ على ثبات الاسعار وجودة المنتجات لضمان تحقيق الهدف المنشود من اقامة المعرض وتوفير احتياجات كافة الفئات.

