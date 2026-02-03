بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل على طريق بلقاس بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل على طريق بلقاس في محافظة الدقهلية ، وجرى نقلهم لمستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب تروسيكل على طريق بلقاس.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفي بلقاس.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابة

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من: “ملك ال شومان “18 سنة بكدمة باليد اليسرى، ” فاطمة ا ال ” 21 سنة بكدمة بالظهر والرقبة، “عبد الرحمن م ع” 19 سنة بكدمة بالذراع الأيسر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث على طريق جمصة

كما أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق جمصة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين أحدهما أمين شرطة في تصادم سيارة ربع نقل على حريق جمصة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة جمصة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى جمصة لتلقي العلاج.

نقل المصابين لمستشفى جمصة

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من: السيد م م م 44 سنة أبو حمص البحيرة (أمين شرطة بدمياط) بزيه الميري مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات شديدة، وأصيب قطب سعد قطب القاضى 43 سنة البرلس كفر الشيخ باشتباه كسر بالضلوع وجرح قطعي خلف الأذن حوالي 5 سم وسحجات وكدمات متفرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

