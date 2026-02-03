الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل على طريق بلقاس بالدقهلية

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل
18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل على طريق بلقاس في محافظة الدقهلية ، وجرى نقلهم لمستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب تروسيكل على طريق بلقاس.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفي بلقاس.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابة 

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من: “ملك ال شومان “18 سنة بكدمة باليد اليسرى، ” فاطمة ا ال ” 21 سنة بكدمة بالظهر والرقبة، “عبد الرحمن م ع”  19 سنة بكدمة بالذراع الأيسر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث على طريق جمصة

كما أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق جمصة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين أحدهما أمين شرطة في تصادم سيارة ربع نقل على حريق جمصة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة جمصة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى جمصة لتلقي العلاج.

نقل المصابين لمستشفى جمصة 

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من: السيد م م م 44 سنة أبو حمص البحيرة (أمين شرطة بدمياط) بزيه الميري مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات شديدة، وأصيب قطب سعد قطب القاضى 43 سنة البرلس كفر الشيخ باشتباه كسر بالضلوع وجرح قطعي خلف الأذن حوالي 5 سم وسحجات وكدمات متفرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسماء المصابين أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بالدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات انقلاب موتوسيكل محافظة الدقهلية مركز شرطة جمصة مستشفي بلقاس محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

رسميا، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الثلاثاء

تأجيل استئناف المتهمين في قضية رشوة حماية نهر النيل على أحكام سجنهم

لقاء السيسي الأبرز، برنامج زيارة الرئيس التركي للقاهرة غدا

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي ببداية تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

الوجه الآخر لـ أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت بـ50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية