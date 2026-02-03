تأجيل استئناف المتهمين في قضية رشوة حماية نهر النيل على أحكام سجنهم

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تأجيل استئناف 5 متهمين بتلقي رشاوى مقابل ترسية مناقصات على أصحاب الشركات في قضية رشاوي حماية نهر النيل على أحكام سجنهم، إلى جلسة الأسبوع الأخير من دور شهر فبراير الجاري للحكم.

المتهم الأول: امتلك 5 ملايين جنيه وسيارة موديل 2024

وخلال التحقيقات في قضية رشاوى الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، نفى المتهم الأول كافة الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع، مكتفيًا بالرد على جميع أسئلة النيابة العامة بكلمة "محصلش".

وعند سؤاله عن مدخراته أجاب أنه يمتلك حسابا في البنك الأهلي يوجد به 20 ألف دولار، و50 ألف جنيه، وزوجته لديها شهادات استثمارية بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه، مقسمين لشهادات بفائدة 22.5 % بقيمة مليون جنيه، وشهادة بمبلغ 500 ألف جنيه بفائدة 19% والباقي شهادات بقيمة مليون جنيه بعائد 23.5 %، ومتحصل على قرض بمبلغ 350 ألف جنيه من البنك الأهلي من حساب زوجته ويمتلك شقتين الأولى في المنيا مساحتها 130 مترا والثانية في جسر السويس مساحتها حوالي 70 مترا، وسيارة فولكس فاجن موديل 2024 ورخصها باسم زوج ابنته.

التحريات: ترسية مناقصات مقابل رشاوى

وأفادت التحريات بقبول المتهمين الأول “أ. أ” رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، و"أ. س" مدير الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث “س. ر.ع” شريك متضامن بشركة التعاون للاستثمار العقاري والمقاولات مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام عن طريق الأمر المباشر.

وأضافت التحريات إنه بناء على تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين.

وأشارت التحريات إلى أنه تبين طلب وأخذ المتهم الثاني من المتهم الثالث “س. ر. ع” مبلغ مالي ألفين جنيه على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال مسندة إليه خاصة بتطهير مجرى النيل بحلوان، وطلبه وأخذه من المتهم الرابع “م. ع. ع” مالك شركة مبلغ مالي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص مجموعة سياحية ومطاعم سياحية بمنطقة تاج الدول بشارع كورنيش النيل ملكيته، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية قبله حال وجود أية مخالفات تشوب أعماله، فضلًا عن طلبه وأخذه من المتهم الخامس “م. ش. ط” مالك مطاعم بمنطقة أبو الفداء بالزمالك، عطية عينية هاتف محمول على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض منتفع بها بمنطقة أبو الفداء.

أحراز القضية ملايين الجنيهات وسبائك ذهب



وتضمنت هذه الأحراز عقد بيع سيارة بمبلغ 650 ألف جنيه، وإيصال إيداع نقدي بحساب أحد المتهمين بالبنك بقيمة 98 ألف جنيه وعقد بيع شقة سكنية مقابل 900 ألف جنيه، وإيصال إيداع بمبلغ 890 ألف جنيه، وهاتفي محمول ماركة أيفون 11 برو ماكس وآخر ماركة ريلمي ومبلغ مالي وكارنيه عضوية نقابة المهندسين، 4 سبائك ذهبية تزن 57 جرام، و3 علب بداخلهم ساعات خضراء اللون ماركة روليكس وبيضاء اللون ماركة لاكوست ورمادية اللون ماركة لويس ايرارد، مبلغ مالي قدره مليون و180 ألف جنيه على ذمة شراء حصة عقارية بإحدى شركات الاستثمار العقاري.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 167 لسنة 2024 جنايات التجمع الاول، والمقيدة برقم 3629 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام أ. أ، موظف سابق بمصلحة الري، و4 آخرين في الفترة من ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ١٩ مارس ٢٠٢٤ بدائرة قسم التجمع الأول الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه، مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغًا قدره 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان على النحو المبين بالتحقيقات.

