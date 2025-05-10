السبت 10 مايو 2025
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مصرع شخص في حادث دراجة نارية على طريق بلقاس بالدقهلية

تصادم دراجة نارية،
تصادم دراجة نارية، فيتو

لقي شاب في نهاية العقد الثالث من عمره مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بأخرى على طريق بلقاس في محافظة الدقهلية.

مصرع شخص في حادث تصادم علي طريق بلقاس 

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب فى حادث تصادم موتوسيكل باخر علي طريق بلقاس  امام قريه الحاج ديسطى.

 وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلقاس وسيارة إسعاف الي موقع الحادث وتبين مصرع شخص في التصادم 

نقل الجثمان لمستشفى بلقاس 

وبالفحص تبين أن الحادث نتج عنه وفاة  على محمد الشربينى إبراهيم 39 سنة جثة هامدة وتم إيداع الجثة في ثلاجة مستشفى بلقاس تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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