الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رسميا، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الثلاثاء

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار استقرارا خلال بداية حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المركزي والبنوك المصرية. 

سعر الدولار في البنك المركزي  

47.01 جنيها للشراء.
47.15 جنيها للبيع.  

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

47.04 جنيها للشراء.
47.14 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

47.04 جنيها للشراء.
47.14 جنيها للبيع.

الدولار 
الدولار 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني QNB

47.04 جنيها للشراء.
47.14 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجارى الدولى 

47.04 جنيها للشراء.
47.14 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدى أجريكول 

47.00 جنيها للشراء.
47.10 جنيها للبيع.

تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي. 

الدولار مقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

وشهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل  البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

  • الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.
  • السيطرة على معدلات التضخم.
  • زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.
<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

وتستمد قوة الدولار جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

كما تعد سوق  سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعر الرسمي للدولار الدولار في البنك المركزي الدولار في البنك الدولار امام الجنيه بنك كريدي أجريكول حركة تعاملات اليوم الثلاثاء حركة تعاملات اليوم سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر سعر الدولار امام الجنيه سعر الدولار في البنك سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار مباشر الدولار

مواد متعلقة

ضربات متتالية لأسعار الذهب، هبوط جديد في سوق الصاغة

جرام الذهب يواصل الترنح، عيار 21 وصل لهذا المستوى

هبوط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

هبوط 1200 جنيه، انهيار أسعار الجنيهات الذهب بالصاغة

الأونصة تلامس هذا المستوى، مؤشر الذهب يحاول التعافى بالتداولات العالمية

ضربة قاضية للذهب بمنتصف تعاملات اليوم

هيئة الاستثمار: منصة التراخيص الرقمية خطوة نحو تبسيط الإجراءات

فقد 100 جنيها، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

الوجه الآخر لـ أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت بـ50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

تفسير رؤيا البحر في المنام وعلاقتها بالهروب من الضغوطات والقيود

المزيد
الجريدة الرسمية