الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لقاء السيسي الأبرز، برنامج زيارة الرئيس التركي للقاهرة غدا

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس تركيا
18 حجم الخط
ads

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة غدا الأربعاء للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين وعقد منتدى الأعمال المصري التركي برئاسة الرئيس السيسي ونظيره التركي.

وتتمثل أهمية انعقاد الاجتماع في دعم مسار الشراكة الثنائية ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يسهم في تعظيم المصالح المشتركة للشعبين.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة والسودان وليبيا وإيران ولبنان وسوريا والصومال واليمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي توجيهات الريس قرارات الرئيس رئيس تركيا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

الوجه الآخر لـ أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت بـ50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

تفسير رؤيا البحر في المنام وعلاقتها بالهروب من الضغوطات والقيود

المزيد
الجريدة الرسمية