لقاء السيسي الأبرز، برنامج زيارة الرئيس التركي للقاهرة غدا

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة غدا الأربعاء للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين وعقد منتدى الأعمال المصري التركي برئاسة الرئيس السيسي ونظيره التركي.

وتتمثل أهمية انعقاد الاجتماع في دعم مسار الشراكة الثنائية ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يسهم في تعظيم المصالح المشتركة للشعبين.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة والسودان وليبيا وإيران ولبنان وسوريا والصومال واليمن.

