آخر تطورات حركة مؤشر الذهب عالميا اليوم الإثنين

مؤشرات التداول على
مؤشرات التداول على الذهب
مؤشر الذهب، يشهد سوق الذهب العالمي حالة من الاستقرار الحذر خلال التعاملات حيث يواصل الذهب ثباته عالميا اليوم الاثنين 5 يناير 2026، مستقر عند حاجز الــ 4408 دولارا للأوقية.

تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

ويأتي الارتفاع السابق خلال الاسابيع الماضية في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، إلى جانب توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

كما أن التحركات الأخيرة في أسعار الذهب تعكس توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في وقت تتصاعد فيه حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية، مما يعزز مكانة الذهب كأحد أهم أدوات التحوط ضد الأزمات والتقلبات المالية.

الذهب يواصل الصعود عالميا 

ووفقا لبيانات الأسواق الفورية، فمن المرجح استمرار الاتجاه الصاعد خلال المدى القصير، وأشار محللون إلى أن المعدن النفيس قد يتحرك خلال الفترة المقبلة في نطاق يتراوح بين 4,000 إلى 4500 دولار للأوقية، في حال استمرار العوامل الداعمة الحالية.

الذهب - فيتو 
تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية

وأرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها:

تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين حول العالم.

بالاضافة الى توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل الذهب خيارًا أكثر جذبا مقارنة بالأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت، حيث إن تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، هو ما يدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

 بعد قرار الفيدرالي اليوم، ترقب حذر في حركة مؤشر الذهب العالمية

مؤشر الذهب - فيتو 
احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت خلال الأيام المقبلة

ورغم المكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر، حذر محللون من احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت، في حال صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية تعزز من قوة الدولار، كما أشاروا إلى أن الذهب لا يدر عائدا مباشرا، وبالتالي فإن ارتفاع الفائدة المستقبلية قد يحدّ من مكاسبه. 

الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن

ويرى خبراء أن الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية، مؤكدين أن الاتجاه العام ما زال إيجابيا على المدى المتوسط، ومع اقتراب نهاية العام الجارى، يترقب المستثمرون تحركات البنوك المركزية العالمية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لمعرفة المسار القادم لأسعار الذهب والعملات.

