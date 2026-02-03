مش هتصدق، مشروب يومي بسيط يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول "بشكل ملحوظ"

18 حجم الخط

كشف باحثون عن فائدة صحية مهمة لمشروب يومي بسيط قد يساعد ملايين الأشخاص في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم.



ويعد ارتفاع ضغط الدم من الحالات الصحية الخطيرة التي تجبر القلب على بذل مجهود أكبر لضخ الدم إلى مختلف أجزاء الجسم، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى إرهاق الأوعية الدموية وزيادة احتمالات الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

وترتبط الإصابة بارتفاع ضغط الدم بعدة عوامل، من أبرزها النظام الغذائي، إذ يساهم الإفراط في تناول الصوديوم في احتباس السوائل داخل الجسم ورفع مستوى الضغط. لذلك يُنصح عادة بالحد من الأطعمة المالحة واعتماد نمط غذائي صحي ومتوازن.

وفي هذا السياق، أظهرت دراسة يابانية أن تناول عصير الطماطم غير المملح يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، كما يساعد في تقليل مستوى الكوليسترول الضار، أحد أبرز مسببات أمراض القلب.

وشملت الدراسة 481 مشاركًا تناولوا عصير الطماطم بحرية لمدة عام كامل، حيث قام الباحثون بقياس ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم وتحمل الجلوكوز في بداية الدراسة ونهايتها، لمتابعة تأثير المشروب على صحتهم.

وبيّنت النتائج أن المشاركين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو في مرحلة ما قبل الإصابة به سجّلوا انخفاضا واضحا في قراءاتهم، مع متوسط استهلاك يومي تراوح بين 84 و215 مل، فيما اكتفى معظمهم بزجاجة واحدة يوميا تعادل 200 مل.

وأوضح الباحثون أن ضغط الدم انخفض لدى 94 مشاركا، كما تراجع مستوى الكوليسترول الضار لدى 125 شخصا يعانون من اضطرابات الدهون في الدم، مؤكدين أن هذه الفوائد لم تختلف باختلاف العمر أو الجنس، ولم ترتبط بتغييرات في نمط الحياة.

وأرجع فريق البحث هذه النتائج إلى مادة "ليكوبين" الموجودة في الطماطم، وهي مضاد أكسدة قوي يساعد على منع أكسدة الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب.

كما دعمت هذه النتائج دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أفادت بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 36% لدى الأشخاص الذين يتناولون أكثر من 110 غرامات من الطماطم يوميا، مقارنة بمن يتناولون كميات أقل.

