الأهلي يبحث اليوم عن مواصلة الانتصارات في الدوري أمام البنك

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة البنك الأهلي المقررة اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي

ويغيب عن قائمة الأهلي، كل من: محمد سيحا، ويوسف بلعمري، وهادي رياض، وأحمد عبد القادر، وياسر إبراهيم للإصابة في العضلة الخلفية، وإمام عاشور بسبب الإيقاف الذي أعلنه المارد الأحمر، وأشرف داري، بسبب رفعه عن قائمة الفريق، ومحمد شريف.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق أمام البنك الأهلي.

قائمة الأهلي أمام البنك الأهلي

محمد الشناوي– مصطفى شوبير – حمزة علاء – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – يلسين كامويش – محمد شكري – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – أليو ديانج – أحمد عيد – أحمد سيد زيزو – عمرو الجزار – مروان عثمان – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة البنك الأهلي يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب مران أمس.

وتعادل النادي الأهلي، مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.