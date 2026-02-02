صفقة الأهلي الجديدة تدخل حسابات توروب أمام البنك

18 حجم الخط

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن المغربي يوسف بلعمري لديه فرصة كبيرة للتواجد في حسابات الجهاز الفني في مباراة البنك الأهلي غدا لأول مرة.

وأضاف المصدر: ينوي ييسس توروب المدير الفني للفريق منح اللاعب جزءا من مباراة الغد في ظل ضغط المباريات وخوفا من تعرض اللاعب الأساسي أحمد نبيل كوكا للإجهاد.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الثلاثاء، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب مران الليلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة من جديدة لمنافسات الدوري المحلي بعد العودة من تنزانيا عقب خوض مباراة يانج أفريكانز التى أقيمت أمس الأول.

وتعادل النادي الأهلي، مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الاول ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق البنك الأهلي في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز في الثامنة مساء الغد .

أهداف مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وافتتح يانج أفريكانز التسجيل عن طريق إبراهيم حمد باكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد جملة رائعة من الكرة الثابتة.

فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق أليو ديانج في الدقيقة 60 من تصويبة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، فيتو

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ومن جانبه قال يس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان يعلم أنها مباراة صعبة بسبب الطقس والرطوبة والجمهور الذي شجع فريقه بقوة، لافتًا إلى عدم رضاه عن الأداء في الشوط الأول، ولهذا أعطي تعليمات مشددة اللاعبين بين الشوطين، مما ساهم في تحسن الأداء في الشوط الثاني، ليسجل الأهلي هدف التعادل ويهدر فرصة هدف محقق.

