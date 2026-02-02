نتيجة جهود مصر وقطر وتركيا، ترجيحات بعقد لقاء بين ويتكوف وعراقجى فى إسطنبول يوم الجمعة

18 حجم الخط

إيران، توقع موقع “أكسيوس” الأمريكي، عقد اجتماع مرتقب بين ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، ووزير الخارجية الإيراني، وعباس عراقجي، في مدينة “إسطنبول” التركية الجمعة المقبلة، في إطار مساع دبلوماسية لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة.

مصادر مطلعة: اللقاء المحتمل بين ويتكوف وعراقجي يأتي في سياق قنوات اتصال غير معلنة

ونقل “أكسيوس” عن مصادر مطلعة قولها، أن اللقاء بين ويتكوف وعراقجي لم يعلن عنه رسميًا بعد، لكنه يندرج ضمن قنوات تواصل غير مباشرة تسعى من خلالها واشنطن وطهران إلى اختبار فرص التهدئة، ومناقشة ملفات إقليمية حساسة، في مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والتطورات الأمنية في الشرق الأوسط.

توقعات حذرة بشأن نتائج لقاء ويتكوف وعراقجي وسط تصعيد إقليمي

وبحسب “أكسيوس”، فإن التوقعات بشأن نتائج الاجتماع الإيراني الأمريكى المحتمل تبقى حذرة، في ظل استمرار التصعيد السياسي والأمني، إلا أن مجرد عقد اللقاء يعد مؤشرًا على وجود نافذة دبلوماسية تسعى الأطراف لاستكشافها، ولو بحدود ضيقة.

وأمس الأحد، كان قد كشف أكسيوس عن جهود ثلاثية تقودها مصر وقطر وتركيا، بهدف عقد اجتماع بين ويتكوف وعراقجي، بهدف تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران، وحماية المنطقة من ويلات حرب جديدة فى ظل حالة التواتر الإقليمى الغير مسبوقة.

