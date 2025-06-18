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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع ويتكوف وعراقجي خفض التصعيد بالمنطقة واللجوء للحلول الدبلوماسية

وزير الخارجية يبحث
وزير الخارجية يبحث مع ويتكوف وعراقجي خفض التصعيد بالمنطقة

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات والجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري القائم بين إسرائيل وإيران، أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالين هاتفيين، يوم الثلاثاء ١٧ يونيو، مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وعباس عراقجي"وزير خارجية إيران.


وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أكد خلال الاتصالين على ضرورة العمل على خفض التصعيد بالمنطقة واللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية، بما يسهم في احتواء الموقف المتأزم، وتحييد خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.  


كما شدد الوزير عبد العاطي على عدم وجود حلول عسكرية للأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدا ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة ستتسبب فى الإضرار بجميع الأطراف.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط عباس عراقجي وزير خارجية إيران السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البرنامج النووي الإيراني

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