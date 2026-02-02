سيكلفه حياته وثروته، توفيق عكاشة يكشف مصير ترامب بعد تأخر قراره بشأن إيران

18 حجم الخط

ضربة عسكرية ضد إيران، كشف الإعلامي توفيق عكاشة مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تأخره في إتخاذ قرار الضربة العسكرية، التي يزعم توجيهها لدولة إيران، مشيرًا إلى أن ترامب يحكم على نفسه بالإعدام، وذلك بسبب تأخره في اتخاذ القرار، الأمر الذي سيكلفه حياته.

قرار ترامب بشأن إيران يكلفه حياته وثروته

وأوضح توفيق عكاشة أن ما يطلق عليه "مجلس إدارة العالم" يريد من ترامب توجيه ضربة لما وصفه بـ "محور الشر"، وأن تأخير ترامب في الضربة يكلف ترامب حياته وثروته وسمعته>

وقال توفيق عكاشة عن تأخر ترامب في اتخاذ قراره حيال ضرب إيران: "تأخر ترامب لن يضر سوى ترامب عملية ضرب محور الشر كما يطلق عليه مجلس إدارة العالم فى نقاط الشر، كما يسميها مجلس الإدارة، ربما تكلف ترامب حياته وسمعته وثروته"

وتساءل توفيق عكاشة: "فهل سوف ينقذ ترامب نفسه وخاصه أن مازال أمامه شيلى وكولومبيا وجوبا، أم يشنق نفسه ويحكم على نفسه بالإعدام. من هنا نراقب".



أثارت رسالة توفيق عكاشة عن مصير دونالد ترامب، بعد تأخره في اتخاذ القرار بشأن ضربة إيران جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض أكد أن ضربة ترامب لإيران ستكون أخطر من السلاح النووي، بينما رجح آخرون أن ترامب قد يكون تراجع عن ضرب إيران.

ضرب إيران أخطر من النووي

علق بعض النشطاء قائلين: "ضربة إيران ستكون أخطر على أمريكا وإسرائيل، أخطر من السلاح النووي وسيكون له تأثير على العالم كله"

وقال آخرون عن موقف ترامب: " ترمب في وضع لا يحسد عليه بين (مطرقة نتنياهو) و(سندان خسارة حياته ومنصبه)، (صوت العقل) يقول له (صفقه)، ومطرقة نتنياهو والمتطرفين تقول له (حرب)

ترامب قد يتراجع عن ضرب إيران، فيتو



وعلقت مجموعة أخري قائلة: "من المرجح أن يكون ترامب قد يتراجع عن ضرب إيران، وخاصة مع ظهور بعض التقارير التي تؤكد أن هناك وساطة من دول عربية منها مصر وتركيا لعقد لقاء بين ويتكوف ومسئوليين إيرانيين في تركيا للتراجع عن الضربة"

ترامب يأمل في الوصول لصفقة وخامنئي يهدد

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف، أمس الأحد، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران، بينما حذر المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي من أي هجوم على إيران، قائلًا: إنه "سيؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية".

ترامب يأمل في صفقة وخامنئي يهدد، فيتو



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين: إن "طهران تدرس تفاصيل مختلف المسارات الدبلوماسية لمعالجة التوترات مع الولايات المتحدة"، مضيفًا: "أن إيران تأمل في التوصل إلى نتائج في الأيام المقبلة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب هدد، خلال الأسابيع الماضية، بشن ضربة عسكرية ضد إيران، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بنشر عدد من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط وخاصة بالقرب من السواحل الإيرانية، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تعمل في بحر العرب، ما دفع الحرس الثوري الإيراني بالإعلان عن مناورات بحرية تجريها مع الصين وروسيا في منطقة مضيق هرمز.

