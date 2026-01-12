برغم التصعيد بين أمريكا وإيران، تقارير تكشف عن تواصل مباشر بين ويتكوف وعراقجي

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وسط تصاعد التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد إيران لدعم الاحتجاجات.

إيران والولايات المتحدة تحافظان على قناة اتصال مباشرة رغم التوترات



وأشارت التقارير إلى أن التواصل بين ويتكوف وعراقجي يمثل محاولة إيرانية لتهدئة التوتر مع واشنطن أو كسب الوقت قبل أي إجراء أمريكي محتمل يهدف إلى إضعاف النظام الإيراني.

وأكدت التقارير أن هذا التواصل مؤشر على أن القناة المباشرة للاتصال بين البلدين لا تزال مفتوحة، رغم الجمود في المفاوضات النووية وتبادل التهديدات العلنية.

تواصل مباشر بين عراقجي وويتكوف

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران اتصلت بالولايات المتحدة قبل يوم واقترحت التفاوض على اتفاق نووي جديد.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "قد نلتقي بهم. يجري التحضير لاجتماع، لكن قد نضطر للتحرك بسبب ما يحدث، قبل الاجتماع. لكن التحضير لاجتماع جار".

ومن جهته، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الأسبوع الماضي أن واشنطن منفتحة على مفاوضات مع طهران حول اتفاق جديد، مشيرا إلى أن "أذكى شيء يمكنهم فعله هو إجراء مفاوضات حقيقية مع الولايات المتحدة حول برنامجهم النووي".

ذكر مسؤولون أمريكيون أن ويتكوف وعراقجي تبادلا الرسائل النصية خلال المحادثات النووية العام الماضي، واستمر التواصل حتى بعد الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي. وظلت القناة مفتوحة لمناقشة مفاوضات نووية محتملة حتى أكتوبر الماضي.

