الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شخصين بسبب سقوط جدار مصرف رى في قرية فارس بأسوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
18 حجم الخط

أصيب شخصان في سقوط جدار مصرف ري في محافظة أسوان اليوم الإثنين، وتم نقلهما إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى العلاج اللازم.

سقوط جدار على شخصين في قرية فارس بأسوان  

وكان مدير أمن اسوان تلقى اخطارا يفيد بسقوط جدار مصرف رى فى قرية فارس التابعة لمركز كوم امبو ، وبالانتقال تبين إصابة شخصين سقط عليهم الجدار وتم نقلهم الى مستشفى كوم امبو لتلقى الإسعافات اللازمة.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى موقع انهيار جدار مصرف في قرية فارس بأسوان

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث، لكشف ملابساته ورفع آثاره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان مصرف الرى فارس كوم أمبو الإسعاف

مواد متعلقة

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.40% (صور)

محافظ أسوان يشدد على الاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان (صور)

محافظ أسوان يعطي إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمشروع محطة الشهيد علي إسماعيل (صور)

استمرار جهود انتشال سيارة مدير مكتب محافظ أسوان بعد انقلابها فى ترعة

محافظ أسوان يهنئ أسرة "بيان" أول مولودة يتم تسجيلها على مستوى الجمهورية في 2026

الأكثر قراءة

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

وزارة النقل تنشر إنفوجراف يوضح خريطة مترو الإسكندرية

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما موضع النظر أثناء التشهد في الصلاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية