إصابة شخصين بسبب سقوط جدار مصرف رى في قرية فارس بأسوان

18 حجم الخط

أصيب شخصان في سقوط جدار مصرف ري في محافظة أسوان اليوم الإثنين، وتم نقلهما إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى العلاج اللازم.

سقوط جدار على شخصين في قرية فارس بأسوان

وكان مدير أمن اسوان تلقى اخطارا يفيد بسقوط جدار مصرف رى فى قرية فارس التابعة لمركز كوم امبو ، وبالانتقال تبين إصابة شخصين سقط عليهم الجدار وتم نقلهم الى مستشفى كوم امبو لتلقى الإسعافات اللازمة.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى موقع انهيار جدار مصرف في قرية فارس بأسوان

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث، لكشف ملابساته ورفع آثاره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.