الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان (صور)

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص فى اسوان
18 حجم الخط

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ١٤ آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم إمبو لتلقي الإسعافات اللازمة.

إخطار بالحادث

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص فى الطريق الصحراوى الغربى قبل كوبرى فارس بحوالى ١٠ كيلو، وبالانتقال تبين مصرع ٣ أشخاص وإصابة ١٤ آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم إمبو لتلقي العلاج اللازم، كما تم وضع جثث المتوفين فى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.

مصرع وإصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان
مصرع وإصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

 

مصرع وإصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان
مصرع وإصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان كوم أمبو مستشفي مصابين علاج

مواد متعلقة

محافظ أسوان يشدد على الاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان (صور)

محافظ أسوان في مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة 74 (صور)

محافظ أسوان: جهود مكثفة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ أسوان يكرم فريق عمل مكتبة مصر العامة (صور)

محافظ أسوان: المشاركة الإيجابية فى الانتخابات رسالة وطنية ومسئولية دستورية (فيديو)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من الدراما إلى القرار الرسمي.. «لعبة وقلبت بجد» يناقش مخاطر روبلوكس في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان ومتى تنتهي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية