مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان (صور)

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ١٤ آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم إمبو لتلقي الإسعافات اللازمة.

إخطار بالحادث

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص فى الطريق الصحراوى الغربى قبل كوبرى فارس بحوالى ١٠ كيلو، وبالانتقال تبين مصرع ٣ أشخاص وإصابة ١٤ آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم إمبو لتلقي العلاج اللازم، كما تم وضع جثث المتوفين فى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.

