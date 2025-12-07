الأحد 07 ديسمبر 2025
مصرع ستيني سقط عليه جدار منزل في تمي الأمديد بالدقهلية

جثة شخص، فيتو
جثة شخص، فيتو
لقي شخص في العقد السابع من عمره مصرعه إثر سقوط جدار منزل عليه أثناء تكسيرها، بقرية ظفر مركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية.

مصرع سبعيني سقط عليه جدار منزل أثناء تكسيره بالدقهلية 


تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سبعيني سقط عليه جدار منزل أثناء تكسيرها في ظفر مركز تمي الامديد.

نقل السبعيني لمستشفي تمي الأمديد 

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلي موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع رمضان إسماعيل مصطفي مصطفي 63  سنة أثناء قيامه بتكسير جدار سقط عليه.

تفاصيل استقبال الحالة قبل الوفاة 


وكشف مصدر طبي عن استقبال الحالة بمستشفي تمي الأمديد مصابة بكسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ ونزيف في الأنف والفم والأذن وتجمع دموي بالعين وجرح قطعي بالرأس، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي والحالة لم تستجب وتم إعلان الوفاة.
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

