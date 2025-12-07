مصرع ستيني سقط عليه جدار منزل في تمي الأمديد بالدقهلية

18 حجم الخط

لقي شخص في العقد السابع من عمره مصرعه إثر سقوط جدار منزل عليه أثناء تكسيرها، بقرية ظفر مركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية.

مصرع سبعيني سقط عليه جدار منزل أثناء تكسيره بالدقهلية



تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سبعيني سقط عليه جدار منزل أثناء تكسيرها في ظفر مركز تمي الامديد.

نقل السبعيني لمستشفي تمي الأمديد

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلي موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع رمضان إسماعيل مصطفي مصطفي 63 سنة أثناء قيامه بتكسير جدار سقط عليه.

تفاصيل استقبال الحالة قبل الوفاة



وكشف مصدر طبي عن استقبال الحالة بمستشفي تمي الأمديد مصابة بكسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ ونزيف في الأنف والفم والأذن وتجمع دموي بالعين وجرح قطعي بالرأس، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي والحالة لم تستجب وتم إعلان الوفاة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.