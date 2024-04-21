طريقة عمل فطائر البيتزا بالعجينة القطنية الهشة
طريقة عمل فطائر البيتزا، الفطائر من المعجنات الشهيرة التى لها عشاق كثيرون وتقدم كوجبة سريعة ولذيذة يعشقها الكبار والصغار.
وطريقة عمل فطائر البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل فطائر البيتزا.
مكونات عمل فطائر البيتزا:-
للعجين
كيلو دقيق لجميع الأغراض
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
نصف كوب حليب مجفف
ربع كوب زيت
ماء دافئ للعجن
للحشو
جبن مودزاريلا
زيتون
صلصة بيتزا
أى إضافات أخرى مفضلة
للوجه
بيضة
ربع كوب زيت
سمسم
طريقة عمل فطائر البيتزا:-
- يقلب السكر والخميرة والماء معًا ويترك يتفاعل.
- يقلب الملح مع الدقيق والحليب المجفف.
- يوضع الماء مع الدقيق ونعجن حتى نحصل على عجينة لا تلتصق باليد.
- تدهن بالزيت وتغطى وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها.
- تقطع العجينة بعد الاختمار كرات.
- تفرد كل قطعة منها وتنقل لصينية بها ورق خبز ومدهونة زيت.
- تحشى كل قطعة من البيتزا بالصلصة والزيتون والجبنة والاضافات الأخرى المفضلة.
- يخفق البيض والزيت معا.
- تدهن أطراف العجين بالخليط وترش بالسمسم.
- تخبز فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
تخرج وتقدم.
- ويمكن تركها تبرد تماما وتغليفها جيدا وحفظها بالفريزر لمدة 3 شهور.
ولعمل البيتزا فى المنزل
مكونات عمل البيتزا:
كيلو دقيق فاخر منخول
بيضة
كوب زبادي
2 ملعقة مايونيز
ربع كوب زيت
رشة ملح
ملعقة سكر
كوب ماء دافئ
كيس خميرة فورية
رشة زعتر حسب الرغبة
لصلصة البيتزا
2 ملعقة صلصة طماطم
فص ثوم مفروم
ملح
فلفل اسود
ملعقة خل ابيض
ربع كوب ماء
للحشو
مكعبات طماطم
مكعبات فلفل رومي
بصل شرائح
جبن شيدر مبشور
جبن موزاريلا مبشور
جبن رومي مبشور
حلقات زيتون
هوت دوج أو بسطرمة
ويمكن إضافة أي نوع لحوم حسب الرغبة
طريقة عمل البيتزا:
- نحضر بولة ونضع بها الخميرة والسكر والماء ونقلب جيدا، ونتركه جانبا.
- ثم نحضر بولة عميقة وكبيرة وننخل بها الدقيق ثم نحدث حفرة بالمنتصف ونضع بها البيض والزيت والزبادي والملح والمايونيز، ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات.
- ثم نضيف الماء المخلوط بالخميرة تدريجيا مع العجين حتى نحصل على عجينة متماسكة وغير ملتصقة باليد
ثم نضع الخميرة فى بولة ونغطيعا لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- ثم نحضر العجين ونقسمه إلى 3 قطع متساوية.
- ونفرد كل قطعة في صينية فرن متوسطة الحجم.
- ثم نحدث فتحات بالعجين بواسطة الشوكة.
- ثم نحضر صلصة البيتزا حيث نشوح الثوم ونضيف الخل والصلصة ونقلب ثم نضيف الماء والتوابل ونتركها تتسبك قليلا ونرفعها من على النار.
- ثم ندهن العجين بصلصة البيتزا ونرص فوقها الخضراوات واللحوم والزيتون والجبن.
- ثم ندخل البيتزا الفرن الساخن لمدة ربع ساعة أو حتى تمام النضج وذوبان الجبن.
- ثم نخرج البيتزا ونقطعها وتقدم ساخنة.
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