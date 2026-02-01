الأحد 01 فبراير 2026
وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل فولبرايت حول ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا

ورشة عمل فولبرايت
ورشة عمل فولبرايت حول ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت في مصر، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت بعنوان: “سلسلة برامج القيادة الجامعية 2026: من الفكرة إلى النظام البيئي: ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا”.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة ماجي نصيف المديرة التنفيذية لهيئة فولبرايت في مصر، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وأمناء المجالس وقيادات الوزارة.

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن برنامج فولبرايت يُمثل جسرًا حضاريًا وعلميًا بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية منذ انطلاقه، حيث يعتبر منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الشعبين.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة والجامعات المصرية على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية حول العالم، ودعم سبل التواصل بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات الدولة وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة والجامعات بدعم ريادة الأعمال والابتكار باعتبارهما أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة في بناء جسور تربط الأبحاث العلمية بالصناعة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، سلطت الدكتورة ماجي نصيف الضوء على الشراكة طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ومنها برنامج فولبرايت، وقدمت الشكر للدكتور أيمن عاشور لرؤيته في استشراف مستقبل التعليم العالي وجهده لتحقيق هذه الرؤية، وأشارت إلى كون لجنة فولبرايت مصر الوحيدة في العالم التي يديرها وزير التعليم العالي في بلاده، وهو ما يعكس الاهتمام الذي تقدمه مصر للبرنامج، وقدمت الشكر للمسؤولين عن البرنامج ومساهماتهم في نجاح هذا البرنامج الذي يعُد الأقدم والأكبر في العالم العربي، مشيرة إلى أن الهيئة تقدم مجموعة من البرامج المتميزة الداعمة والممولة بالكامل، بالإضافة إلى تمويل تدريب الطلاب في المجالات الجديدة والمُستحدثة، وتوفير برامج للدراسات العليا وأبحاث ما بعد الدكتوراه في المجالات الأكاديمية والمهنية، وكذا توفر منح الهيئة فرصة جيدة لإشراك أعضاء هيئة التدريس في برامج أكاديمية لتعزيز قدراتهم الإدارية والتنظيمية.

وقدم الدكتور ريتشارد جوزيف، خبير هيئة فولبرايت، ومستشار أول في رابطة مجالس إدارة الكليات والجامعات والرئيس الأكاديمي السابق لجامعة براينت وجامعة هلت، عرضًا بعنوان "من الفكرة إلى النظام البيئي: ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا"، وتناول فيه تسليط الضوء على الفجوة بين البحث الجامعي والسوق وجهود الوزارة في التغلب على هذه الفجوة من خلال المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وبرنامج تأهيل الباحثين ليكونوا رواد الأعمال "R2E"، وتنمية ثقافة ريادة الأعمال، بجانب التأكيد على أهمية جهود الجامعات من خلال تعزيز دور مكاتب نقل التكنولوجيا، وخلق حوافز لأعضاء هيئة التدريس للابتكار، وتعزيز الشراكات مع الصناعة، والتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، مشيرًا إلى أهمية صياغة إستراتيجية لنقل التكنولوجيا، من خلال التركيز على احتياجات سوق العمل، وتوجيه الأنشطة نحو البيئة التشغيلية، والسعي لزيادة فرص العمل، وإشراك أفراد المجتمع، ومواءمة الأهداف الإستراتيجية مع الأولويات الوطنية.

وفي ختام ورشة العمل، دارت نقاشات مثمرة بين رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة مع الخبير حول محتوى العرض الذي قدمه للاستفادة منه في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

 

