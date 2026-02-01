إعلان النتائج للطلاب، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالأقصر

18 حجم الخط

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأقصر الأهلية.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الأقصر، برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود الكبيرة المبذولة من قيادات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات خلال فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2025/2026.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية استمرار الجامعات في تنظيم زيارات للطلاب إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره إحدى المنصات الثقافية المهمة التي تتيح الاطلاع المباشر على مصادر المعرفة المتنوعة، وتسهم في تعزيز الوعي بالقضايا الفكرية والوطنية، وبناء شخصية الطالب الجامعي القادرة على التفكير والتحليل والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

ووجه الوزير أيضًا بتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات، وتفعيل دور المراكز البحثية وحاضنات الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، وتشجيع النشر الدولي في كبرى الدوريات العلمية، مع ربط البحث العلمي بمستهدفات التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

واشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 83 مؤسسة تعليمية مصرية، في تصنيف ويبومتركس العالمي بنسخة يناير 2026 لتحافظ على زيادة متواصلة بنتائج التصنيف، كما تميزت الجامعات المصرية في معظم التخصصات الأكاديمية، في تصنيف ويبومتركس العالمي حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية في العديد من المجالات مقارنة بنتائج العام الماضي، ففي مجال الهندسة ارتفع من 28 ليصبح 29 جامعة، وفي مجال العلوم الطبية ارتفع من 23 جامعة ليصبح 28 جامعة، وفي علوم الحاسب ارتفع من 17 جامعة ليصبح 21 جامعة، وحافظت الجامعات على نفس العدد في العلوم الفيزيائية وبلغ 28 جامعة، وكذلك في علوم الحياة تم إدراج 23 جامعة، بينما ارتفع عدد الجامعات المُدرجة في مجال العلوم الاجتماعية من 10 جامعات ليصبح 13 جامعة، وفي الاقتصاد والأعمال زاد العدد من 5 جامعات ليصبح 8 جامعات، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير، وجاء في مقدمتها، إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري، وذلك تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة السيد رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بهدف تمكين الشباب من فرص تعليمية عادلة ومتكافئة، وبناء جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة وبناء مستقبل الوطن.

وأفاد التقرير بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة.

بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ليصل إجمالي عدد المستشفيات الجامعية إلى 146 مستشفى على مستوى الجمهورية.



وسلط التقرير الضوء على الزيارة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أيمن عاشور للمستشفى الثلاثي الجامعي بمحافظة المنيا، بعد بدء التشغيل التجريبي له، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 430 سريرًا، ويقدم خدمات طبية متكاملة لنحو 7 ملايين مواطن من أبناء محافظة المنيا، كما تم افتتاح أول فنادق جامعة المنيا والذي يتكون من 5 طوابق علوية، وتبلغ طاقته 240 سريرًا، ويضم المبنى غرفًا مجهزة على أعلى مستوى، ومطعمًا وفقًا لأحدث المواصفات، وصالة استقبال عصرية تقدم خدمات متميزة.

وأوضح التقرير أن الوزير شهد احتفالية جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) باليوبيل الذهبي لإبراز 50 عامًا من الإنجازات الأكاديمية والفنية وخططها الطموحة في المستقبل.

وأضاف التقرير أن وزير التعليم العالي عقد اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة تطوير مشروع الشهادات المهنية الدولية في التدريس للمعلمين، ولدعم جهود الارتقاء بكفاءة المعلم وبناء قدراته المهنية وفق أحدث المعايير الدولية.

وأوضح التقرير أن الدكتور أيمن عاشور عقد اجتماعًا مع المستشارين والملحقين الثقافيين العاملين بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج التابعة للوزارة، وذلك في إطار متابعة أداء هذه المكاتب، ولمناقشة خطط عملها المستقبلية لدعم رؤية الدولة الأشمل في تعزيز الحضور المصري في الفعاليات والأنشطة الدولية، وإبراز ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع ثقافي وعمق حضاري، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة المصرية.

وسلط التقرير الضوء على توقيع الدكتور أيمن عاشور اتفاقية تعاون استراتيجية بين بنك المعرفة المصري والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، لتعزيز التحول الرقمي في منظومة التدريب الطبي، ودعم بناء القدرات الصحية على المستوى العربي.

وأضاف التقرير أن الوزير وقع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتبة الإسكندرية، لافتتاح سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية داخل مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ببرلين بألمانيا.

كما تضمن التقرير مشاركة الدكتور أيمن عاشور في فعاليات الحوار الإقليمي الذي نظمه المجلس الثقافي البريطاني، وذلك ضمن برنامج Going Global Partnerships التابع للمجلس الثقافي البريطاني، وبما يتماشى مع إستراتيجية التعليم العابر للحدود 2025–2027.

وأضاف التقرير أن الدكتور أيمن عاشور تفقد مباني ومنشآت تعليمية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمدينة نصر، للوقوف على الحالة الإنشائية للموقع الذي يمتد على مساحة 5 أفدنة، وبحث آليات تحويله إلى صرح تعليمي تكنولوجي متطور يخدم القوى العاملة والطلاب.

ونوه التقرير إلى استقبال وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، لوزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، خلال زيارة رسمية إلى معهد الكوزن المصري الياباني، بمدينة العاشر من رمضان، وتضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمعهد، شملت المعامل وورش التدريب، والاطلاع على نماذج من مشروعات الطلاب.

وأضاف التقرير أن الوزير ترأس العديد من الاجتماعات الهامة وأبرزها: اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، واجتماع مجلس الجامعات الخاصة، واجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

واختتم التقرير باستعراض أبرز اللقاءات التي عقدها الوزير مع السفراء والمسئولين ورؤساء الجامعات والوفود الأجنبية، حيث التقى سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المرافق له، لمتابعة آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة، والاجتماع مع سفير موريتانيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، واستقبال سفير طاجكستان بالقاهرة لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، والاجتماع مع وزير التعليم الجيبوتي لبحث سبل دفع علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين، والتوسع في مجال تدريس اللغة العربية في دولة جيبوتي، وتعليم اللغة الإنجليزية، وكذلك بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك مع رئيس جامعة ولفرهامبتون بالمملكة المتحدة، ووفد جامعة إكستر البريطانية، وكذا الاجتماع مع وفد منظمة OBREAL الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى الاجتماع مع مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة لتعزيز دور مكتب اليونسكو بالقاهرة بما يتواكب مع الاحتياجات الحالية لمصر والمنطقة، ودعم قدرات الكوادر الفنية والإدارية، وتسهيل التواصل مع المنظمات الدولية، بما يعزز فاعلية برامج التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وجامعة أسيوط، بهدف التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريس والبحث العلمي والندوات العلمية والمؤتمرات العلمية، وتنظيم برامج تدريبية وبحثية بمرحلة الدراسات العليا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استمع إلى عرض قدمته الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، حول الخدمات العديدة التي يقدمها بنك المعرفة المصري بما يسهم في دعم جهود الجامعات للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، حيث تم تنظيم ورش عمل تفاعلية ومتنوعة ودعم الجامعات في التحول لجامعات الجيل الرابع، وكذلك دعم النشر العلمي كما ارتفع عدد الدوريات العلمية المنشورة إلى نحو 1119 دورية باللغتين العربية والإنجليزية، من بينها 516 دورية باللغة العربية، كما زاد عدد مرات تحميل النصوص الكاملة من الدوريات المحلية، فضلًا عن دعم التعلم المستمر، وتطوير منظومة التعليم، والارتقاء بجودة البحث العلمي، وتمكين الباحثين والشباب من المنافسة عالميًا، باعتباره مشروعًا تنمويًا حضاريًا، واستثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري.

وتابع المجلس جهود اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، لوضع المعايير والجدول الزمني لمسابقة أفضل الجامعات لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي على أن تُقام بشكل دوري بداية من العام الجامعي 2025/2026.

كما تابع المجلس جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، للترويج الإعلامي للجامعات المصرية عبر مختلف المنصات، من خلال إنتاج محتوى رقمي متنوع يخاطب الفئات المستهدفة في الداخل والخارج، وإنشاء شراكات دولية فعالة من أجل تعليم عابر للحدود.

وتابع المجلس جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والمعنية بإعداد دراسة حول مشروع تخصيص 16000 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية.

وناقش المجلس آليات تجديد الرخص والدعم الفني لأجهزة حماية شبكات المعلومات بالجامعات الحكومية، لحمايتها من الهجمات والاختراقات السيبرانية.

