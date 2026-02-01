وزير التعليم العالي يعلن تعيين 7 عمداء كليات بالجامعات

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بعدد من الجامعات المصرية، وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور إبراهيم حسن محمد حسن أبو الخير، عميدًا لكلية الآداب، جامعة المنيا.

• الدكتور إدريس سلطان صالح يونس عميدًا لكلية التربية جامعة المنيا.

• الدكتور محمد صابر عبد الحميد عبد الوهاب عميدًا لكلية الثروة السمكية جامعة السويس.

• الدكتور محمد عرفات الرفاعى العشماوى عميد كلية الهندسة بجامعة دمياط.



• الدكتور عطية الإمام أحمد القللى عميدًا كلية الآداب جامعة السويس.



• الدكتور محمد حلمى المرسى الحفناوى عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط.



• الدكتور مصطفى أحمد حمزة محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة دمنهور.

سلسلة برامج القيادة الجامعية 2026

وفي سياق آخر شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت في مصر، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت بعنوان: “سلسلة برامج القيادة الجامعية 2026: من الفكرة إلى النظام البيئي: ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا”.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة ماجي نصيف المديرة التنفيذية لهيئة فولبرايت في مصر، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وأمناء المجالس وقيادات الوزارة.

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن برنامج فولبرايت يُمثل جسرًا حضاريًا وعلميًا بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية منذ انطلاقه، حيث يعتبر منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الشعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.