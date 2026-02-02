الأنبا غبريال يترأس اللقاء السنوي لشمامسة بني سويف

18 حجم الخط

نظمت إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، اللقاء السنوي الثالث لشمامسة الإيبارشية في كاتدرائية الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة بني سويف الجديدة.

حضر اللقاء نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، بمشاركة مجمع الآباء كهنة الإيبارشية ونحو ١٥٠٠ شماسًا.

الأنبا ميخائيل يترأس اللقاء الشهري لمكرسات دير الأنبا برسوم

التقى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، بمكرسات الدير ذاته، في إطار لقائه الدوري بهن، وذلك ببيت المكرسات بذات الدير.

بدأ اللقاء بصلوات تسبحة نصف الليل والقداس الإلهي، واختتم بكلمة روحية، لبناء المكرسات في خدمتهن.

إيبارشية باريس تكشف تفاصيل تسريب حادث تسريب الغاز

كشفت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا للأقباط الأرثوذكس، تفاصيل حادث تسريب الغاز الذي نتج عنه وفاة إحدى فتيات الإيبارشية.

وقال الإيبارشية في بيان لها "بعد عدة أيام ممتلئة بالخدمة والأنشطة الروحية التي قام بها خدام إيبارشيتنا في نواحي مصر من جنوبها إلى شمالها، سمح الرب بحادث تسرب غاز نتج عنه بعض الإصابات، وانتقال ابنتنا الغالية جدًا ليندا منصور".

وأضافت "إذ نطمئن الجميع ونشكر الله على سلامة جميع أفراد مجموعة الخدمة، نرفع قلوبنا ونتضرع إلى أبوته ومراحمه أن يمنح الراحة الأبدية لنفس ابنتنا المنتقلة، ويقبل روحها النقية بين صفوف الخدام الأمناء، ويعزي قلوب أسرتها الأحباء وكل أصدقائها، ويهبنا جميعًا روح التسليم لإرادته الصالحة".

