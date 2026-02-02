الإثنين 02 فبراير 2026
افتتاح معبر رفح في الاتجاهين

أخيرا تم فتح معبر رفح في الاتجاهين للسماح للفلسطينيين بمغادرة الأراضي الفلسطينية للعلاج ودخول الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى أرضهم في غزة ورفح وغيرها من المدن الفلسطينية، وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت إسرائيل بغلق المعبر منذ أكثر من عام، وإحكام سيطرتها على الفلسطينيين ومنع الغذاء والعلاج عنهم، وتدمير مساكنهم وتركهم في العراء لإجبارهم على الهجرة من أراضيهم في إطار خطة جهنمية للقضاء على القضية الفلسطينية نهائيا.


وعلي الرغم من توقيع اتفاقية السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب في قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر الماضي، والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة رؤساء عدد من الدول العربية والأجنبية، واشتملت على عشرين مرحلة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذه الاتفاقية، واستعادت رهائنها الأحياء والأموات من حركة حماس تنفيذا للمرحلة الأولي، ثم استأنفت عملياتها العسكرية في قطاع غزة وتدمير ما تبقي من المدن الفلسطينية.

 
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر علي توقيع هذا الإتفاق ومماطلات ومراوغات رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته من المتطرفين، تم التوصل لاتفاق لفتح المعابر من الإتجاهين لدخول المساعدات الإنسانية والغذائية والخيام للفلسطينيين، والسماح بنقل المرضي للعلاج في العريش ومصر، وفي نفس الوقت السماح للفلسطينيين بالعودة إلي أراضيهم وهم يعلمون أن القوات الإسرائيلية الغاشمة قامت بتدمير منازلهم وتسويتها بالأرض، ومع ذلك قرروا العودة لبلادهم انتظارا لتعميرها وزوال العدوان الإسرائيلي إلي غير رجعة.


وجاء فتح المعبر اليوم في الإتجاهين رغم مماطلات إسرائيلية ومراوغات لتعطيل تنفيذ عبور الفلسطينيين بوضع شروط لتحديد أسماء الراغبين في العبور للعلاج أو الدخول الي قطاع غزة،  وكانت إسرائيل ترغب في زيادة أعداد المغادرين وتسهيل خروجهم في إطار خطة تهجيرهم وتقليل في أعداد العائدين، وصممت مصر علي المساواة في أعداد المغادرين والعائدين بخمسين فرد كبداية تجريبية اليوم.. 

ومع ذلك ورغم هذا الاتفاق إلا إن إسرائيل مازالت مصممة علي زيادة معاناة الفلسطينيين الذين استعدوا منذ صباح اليوم للمغادرة للعلاج، ولم تسمح بالمغادرة إلا لخمس حالات فقط حتي كتابة هذا المقال.

ترامب بين غزة وأوكرانيا

المرحلة الثانية من اتفاقية السلام

وتواصل مصر اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي ولجنة إدارة القطاع للتوصل لاتفاق يسهل حركة الدخول والخروج من معبر رفح، وتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين وتخفيف معاناتهم من برودة الطقس وعدم توفر الغذاء والدواء، حتي تبدأ اللجان الوطنية عملها في تنفيذ الاتفاقية ووضع حد للمراوغات الإسرائيلية.. 

والدخول في المرحلة الثانية من اتفاق السلام، بوصول قوات الأمن الفلسطينية ولجنة إدارة قطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسراييلية وهو ما تحاول إسرائيل بشتي الطرق تعطيل هذه الخطوة علي أمل استمرارها في سياسة الإحتلال والتدمير، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المستوطنين اليهود لتدمير ما تبقي من مساكن الفلسطينيين في المدن والقري والإستيلاء عليها.

ويظل انتظار تدخل الرئيس الامريكي ترامب للضغط علي إسرائيل وإجبارها علي الإلتزام بتنفيذ كافة بنود الإتفاقية لإحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة. 

