الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة جديدة بمنطقة زابوريجيا الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، أن قوات الجيش الروسي سيطرت على بلدة بريدوروجنويه بمنطقة زابوريجيا الأوكرانية.

وأمس قالت وزارة الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على قريتين في منطقتي خاركيف ودونيتسك، وذلك وفقا لـ «الشرق - بلومبرج» عبر منصتها علي موقع اكس.

إسقاط 21 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية

وصباح أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 21 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، وفق وكالة "تاس".

وقالت الوزارة في بيان: جرى إطلاق النار على معظم الطائرات بدون طيار فوق منطقة بيلجورود الواقعة جنوب غربي روسيا.

وأضافت: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 21 طائرة أوكرانية ثابتة الجناحين بدون طيار، منها 14 فوق منطقة بيلجورود، وخمس فوق منطقة فورونيج، وواحدة فوق منطقتي أستراخان وكالوجا".

والسبت، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: إن كييف تنتظر معلومات من الولايات المتحدة بشأن المحادثات القادمة مع روسيا.

انقطاعات واسعة للكهرباء

بدوره، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أنه أجرى محادثات "بناءة" في فلوريدا مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف، في إطار الوساطة الأمريكية الرامية إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا التي شهدت انقطاعات واسعة للكهرباء.

خطة واشنطن للحرب الروسية الأوكرانية

وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر 2025، وناقش الطرفان جوهر الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية.

وبحسب تصريحات الرئيس الروسي، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.

