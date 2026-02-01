اللواء محمود توفيق يستقبل وزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة

18 حجم الخط

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى وفد من كبار قادة القوات المسلحة.

وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة

وجرى خلال اللقاء تقديم التهنئة لوزير الداخلية وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، مؤكدًا على عمق الروابط والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز جهود الشرطة في خدمة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.