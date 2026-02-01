مقتل عنصر إجرامي خطير خلال حملة أمنية لضبطه بأسوان

18 حجم الخط

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، اليوم، خلال تنفيذ مأمورية أمنية استهدفت ضبطه بدائرة مركز دراو بمحافظة أسوان، وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بينه وبين القوات الأمنية.

تحريات كشفت مكان اختباء المتهم

وكشفت مصادر أمنية أن التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، أكدت اختباء المتهم في إحدى المناطق النائية بالمركز، وقيامه بحيازة أسلحة نارية ثقيلة دون ترخيص.

المتهم بادر بإطلاق النار

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تحركت قوة أمنية لضبط المتهم، إلا أنها فوجئت بقيامه بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية تجاه القوات، ما اضطرها للتعامل الفوري معه، وأسفر ذلك عن مصرعه في الحال.

ضبط ترسانة أسلحة ومواد مخدرة

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط رشاش جرينوف، و6 بنادق آلية، وكميات من الذخيرة الحية، فضلًا عن مواد مخدرة كانت بحوزة المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وحماية المواطنين.

