حوادث

ضبط طرفي مشاجرة مسلحة بقنا عقب تداول فيديو على مواقع التواصل

ضبط طرفى مشاجرة مسلحة
ضبط طرفى مشاجرة مسلحة بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرفى مشاجرة مسلحة بقنا عقب تداول فيديو على مواقع التواصل.

رصدت التحريات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من تهديد آخر باستخدام سلاح نارى بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا.
خلافات ميراث وراء الواقعة


تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 26 يناير، عندما تقدم الأهالى ببلاغ إلى مركز الشرطة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين طرف أول مكون من شخص ونجليه، وطرف ثانٍ مكون من 3 أشخاص من أبناء عمومة الطرف الأول، اثنان منهم لهم معلومات جنائية، بسبب خلافات حول الميراث، تبادلوا خلالها الاعتداء بالضرب باستخدام أسلحة نارية دون حدوث إصابات.

ضبط الأسلحة وطرفى المشاجرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

إجراءات قانونية وتحقيق نيابي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

الجريدة الرسمية