حقيقة منشور يتهم فرد شرطة بالتحريض على إصابة طفلة بالفيوم

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءً بأن أحد أفراد الشرطة استغل وظيفته لتحريض نجله على التعدي على طفلة بإلقاء مادة كاوية عليها في محافظة الفيوم.

وأوضحت التحريات أن الواقعة الحقيقية حدثت بتاريخ 22 يناير، حين تلقى مركز شرطة سنهور القبلية بلاغًا من شقيق القائم على النشر بشأن اعتداء نجل شقيقته (سائق مركبة "توك توك") على ابنته بإلقاء مادة كاوية، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة بالساقين، وذلك نتيجة خلافات زوجية بين شقيقته وزوجها، والد المتهم، وهو الشرطي المشار إليه، الذي تبين عدم دخوله في الواقعة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات الأسرية. كما أقر القائم على النشر بإدعائه الكاذب بشأن تورط الشرطي، في محاولة للإضرار به نتيجة خلافاته مع شقيقته (زوجة فرد الشرطة).

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.