كلب يتسبب في وضع رجل خلف القضبان بالفيوم

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على كلب باستخدام "عصا" مما أدى لنفوقه بتحريض من إحدى السيدات بالفيوم.. وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على كلب باستخدام "عصا" مما أدى إلى نفوقه بتحريض من إحدى السيدات بالفيوم.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، وبحوزته (عصا خشبية "المستخدمة فى التعدى").

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة قيام الكلب بالهجوم عليه، ونفى قيام السيدة بتحريضه على التخلص من الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.