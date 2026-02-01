استدراج المواطنين أون لاين.. ضبط شبكة عائلية لممارسة الدعارة فى الدقهلية

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على ضبط شخص وسيدة ونجلتيها لممارسة الفجور عبر تطبيقات الهواتف بمحافظة الدقهلية.

أكدت التحريات والمعلومات الواردة إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص وسيدة ونجلتيها (لـ 2 منهم معلومات جنائية) باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

ضبط المتهمين ومضبوطاتهم

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطهم بنطاق محافظة الدقهلية، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة تبين عند فحصها احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي كما ورد في التحريات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

