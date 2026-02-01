الأجهزة الأمنية بالجيزة تضبط مالك شركة سفر بتهمة النصب وصاحب مكتبة مخالفا للملكية الفكرية

18 حجم الخط

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن قيام المدير المسؤول عن إحدى الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الجيزة بالنصب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، مستغلًا طبيعة عمله وإيهامهم بتوفير فرص عمل على خلاف الحقيقة.

ضبط المتهم ومواجهته

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم بمقر الشركة، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي كما ورد في التحريات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ضبط مالك مكتبة لتوزيع كتب دراسية مخالفة لقانون الملكية الفكرية بحلوان

وفى سياق آخر، ألقت أجهزة الأمن، القبض على مالك مكتبة لتوزيع كتب دراسية مخالفة لقانون الملكية الفكرية بحلوان.

أكدت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بطباعة وتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح، بما يخالف قانون حماية الملكية الفكرية.

ضبط المخالف ومضبوطات المكتبة

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتبة وضبط مالكها، وبحوزته قرابة ألفي كتاب دراسي خارجي لمختلف المواد والسنوات الدراسية، جميعها بدون تصريح أو تفويض رسمي.

وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر المتهم ارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.