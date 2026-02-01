خلافات على أولوية المرور تشعل مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخرين بإستخدام أسلحة بيضاء بالدقهلية.. وضبط مرتكبى الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالدقهلية





الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالدقهلية



رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخرين باستخدام أسلحة بيضاء بالدقهلية.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد المجنى عليهما (مقيمان بدائرة مركز شرطة شربين) وبسؤالهما قررا أنه حال تواجدهما بأحد المواقف بالدقهلية قام "3 أشخاص" بالتعدى عليهما بالسب والضرب والتلويح بأسلحة بيضاء "دون حدوث إصابات" على إثر مشادة كلامية بينهم حول أولوية المرور.



وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المشكو فى حقهم (3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الأبيض الذى كان بحوزته.

وأضاف الآخران بتخلصهما من الأسلحة البيضاء التى كانت بحوزتهما بإلقائها بأحد المصارف المائية عقب علمهما بتداول المقطع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.