ضبط 12 شخصًا لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

ضبط 12 شخصًا لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 12 شخصًا (7 رجال و5 سيدات) لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق  محافظة الجيزة.

وكشفت التحريات، أن 8 من المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، كما تم ضبط 17 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بأنشطة التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي.

إجراءات حماية الأطفال

تم اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال إلى أهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم إلى إحدى دور الرعاية لحمايتهم وتأمينهم.

عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

