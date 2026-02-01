ضبط سيدة تمارس التسول أمام المارة بالتجمع الأول

الأحد 01 فبراير 2026
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام إحدى السيدات بأعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، مقيمة بمحافظة القليوبية، وبحوزتها مبلغ مالي، اعترفت بأنه من أعمال التسول واستجداء المارة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

