ضبط 3 أطنان دقيق مدعم و15 مليون جنيه فى قضايا عملة خلال 24 ساعة بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، مع التركيز على التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نتائج الحملات

أسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتم ضبط أكثر من 3 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت الجهات المختصة التحقيق لاستكمال الإجراءات.

 

ضربات أمنية لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

وعلى جانب آخر،واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء النقد عن التداول والتعامل به خارج نطاق السوق المصرفى، لما تسببه هذه الأفعال من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى.

نتائج الحملات

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالنقد الأجنبى، بقيمة مالية تقترب من 15 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت النيابة المختصة التحقيق واستكمال الإجراءات.

