نائب وزير الاتصالات عن أضرار وسائل التواصل على الأطفال: أي اختراع يمكن حوكمته

قالت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن الوزارة تعمل على توعية الأطفال من مخاطر الانترنت وتطبيقات التواصل بشكل كامل وأن أى اختراع يمكن حوكمته وليس حظره أو منعه نهائيا. 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وأشارت إلى أن هناك مبادرات مثل أشبال مصر الرقمية وقال: نحن نعمل حاليا على تشريعات وحوكمة الموضوع ودرسنا بعض التجارب مثل أستراليا التي تفرض حظر استخدام الأطفال للحسابات الرقمية وكذلك الممكلة المتحدة والصين حددت بعض ساعات للأطفال وكذلك اليابان والبرازيل. 

وتابعت لبيب،: نحاول الوصول لحل ونعمل على التوعية المجتمعية.

الشئون النيابية والقانونية

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن الألعاب الإلكترونية ليست جميعها سيئة، قائلا: هناك ألعاب إلكترونية حميدة تزيد من الذكاء والثقافة.

وشدد الوزير، على أهمية أن تكون إتاحة الألعاب الإلكترونية تحت مراقبة الأسرة والمتابعة المستمرة، مع منع الألعاب العنيفة أو التي يوجد فيها محتويات إباحية أو جنسية.

التوافق على حظر استخدام التليفون في المدارس

وأعلن المستشار محمود فوزي، توافقه مع مقترحات منع التليفون في المدرسة مطلقا، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم، اتخذت بعض الإجراءات للحد من استخدام الأطفال للهواتف المحمولة.

واستشهد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بموقف اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو الذي أعلن منع نجله من استخدام التليفون المحمول قبل الوصول لسن الـ16.

