نائب أمام الشيوخ يطالب بغلق فيس بوك وحظر تيك توك لحماية الأطفال

مناقشة حماية الأطفال
مناقشة حماية الأطفال من مخاطر الانترنت
قال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ: نعيش واقعًا يفرض علينا مواجهة عالم رقمي مفتوح بلا ضوابط، يتعرض فيه أطفالنا يوميًا لمخاطر التنمر الإلكتروني والاستغلال والإدمان الرقمي وتشويه القيم.

مناقشة تأثير مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال في مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

الإنترنت يؤثر على الصحة النفسية للأطفال

وأكد النائب، أن أن القضية أصبحت تمس بشكل مباشر الصحة النفسية وبناء الشخصية المصرية، مشددا على أهمية حماية الأطفال من مخاطر  الفضاء الرقمي وتنظيم استخدام الهواتف الذكية.

وأشار إلى أن الأزمة تكمن في وجود نموذج تقني يعتمد على خوارزميات استقطاب تستهدف الأطفال تحديدًا، وهو ما يستوجب الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة السيادة الوطنية والتشريع الحاسم. 

حظر فيس بوك وتيك توك 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تجارب دولية عديدة سبقتنا في هذا المضمار، حيث حظرت الصين وروسيا والهند منصات شهيرة مثل "فيسبوك" و"تيك توك" لحماية أمنها المجتمعي، بينما اتجهت دول كالمملكة المتحدة وأستراليا إلى فرض رقابة عمرية صارمة وتحميل المنصات مسؤولية قانونية مباشرة.

غلق الفيس بوك وحظر التيك توك

ولفت النائب، إلى أنه من حق الدولة طرح كافة البدائل بلا تردد، وعلى رأسها غلق الفيس بوك وحظر التيك توك، خاصة بعد ثبوت خطرهما الداهم على النشء.

 

 وتساءل عن مدى توفر الآليات الفنية والتشريعية التي تمكن الدولة من تقييد أو حجب المنصات التي تهدد الأمن القومي، مشددًا على ضرورة فرض رقابة عمرية حقيقية وليست مجرد إجراءات شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المطالبات لا تعني معاداة التكنولوجيا، بل تهدف إلى تنظيمها وحماية المجتمع منها عبر تشريع واضح وتنسيق مؤسسي شامل بين وزارات التعليم والصحة والاتصالات والمجلس القومي للطفولة والأمومة. 

حماية الأطفال في العصر الرقمي ليس رفاهية 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن حماية الطفل في العصر الرقمي ليست رفاهية، بل هي مسئولية وطنية وأمن مجتمعي يتطلب تكاتف الأسرة مع كافة مؤسسات الدولة لحماية مستقبل الأجيال القادمة.

