مطالبات في الشيوخ بضرورة التوعية الإعلامية والاستثمار الوطنى في الأطفال

أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس النواب، أهمية ملف مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد ترفيهيًّا بل سلبيًّا جدًّا وله مخاطر كبيرة على المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وقال عبد اللطيف، أيّ تشريع سيصدر لا بد أن يكون دورٌ للأسرة دورٌ أساسيٌّ فيه من خلال التوعية والتحكم في توجيه الطفل، لا سيما وأن الطفل غير واعٍ أو مدرك لهدفه.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار الوطني يبدأ من التنمية البشرية، مشيرًا إلى أهمية إعداد طفل مستقر نفسيًّا

وهو ما يمثل أفضل استثمار وطني حقيقيًّا.

وشدد على ضرورة التوعية الإعلامية الهادفة في ذلك الملف المهم.

إجراءات تنفيذية وتشريعية قابلة للتطبيق

وطالب النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ الحكومة بخطة زمنية محددة، تتضمن إجراءات تنفيذية وتشريعية قابلة للتطبيق، لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، حرصًا على حمايتهم وباعتبارهم مستقبل الأمة.



وجه النائب عصام هلال الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دق "ناقوس خطر" يهدد البناء النفسي للنشء، وتغول منصات التواصل الاجتماعي على الطفولة باتت "حقيقة دامغة" تثبتها الأرقام والدراسات، وليست مجرد مبالغات أخلاقية.



وقال إن المجتمع يواجه جيلًا يعاني تشوهًا سلوكيًّا مبكرًا بعدما استبدل دور الأسرة والمدرسة بالشاشات، مما يضع مستقبلهم في مهب الريح. وإنَّ تحميل الأسرة وحدها مسؤوليةَ مواجهة هذه الظاهرة يمثل تقصيرًا مؤسسيًّا لا يمكن القبول به. فالأسر لا تملك الأدوات التشريعية ولا التنظيمية، ولا تستطيع بمفردها ضبط سلوكًا رقميًّا يتجاوز حدود البيت إلى المدرسة والفضاء الإلكتروني المفتوح. ومن ثم، فإن غياب دور حكومي واضح في هذا الملف يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى إدراك خطورة الموقف وحجمه الحقيقي.

غياب الوعي الرقمي

وأشار إلى أنَّ الحقيقة المؤلمة أن الأسرة وحدها لم تعد قادرةً مع ضغوط الحياة، وغياب الوعي الرقمي، والانشغال الدائم جعلت الهاتف هو “المربي البديل”، وهنا يصبح تدخل الدولة ليس تعدِّيًا، بل ضرورة؛ فالقانون في هذه الحالة ليس خصمًا للأسرة، بل سندًا لها، يعطيها غطاءً وحماية وحدودًا واضحة.

ولفت إلى أنَّ غياب إطارٍ وطنيٍّ منظمٍ لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها، يفرض تحديًا حقيقيًّا يستوجب وقفة جادة ومسؤولة من السلطة التنفيذية.

وأكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن خطورة التأثير السلبي للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال تستوجب تحركًا عاجلًا، وليس الاكتفاء بردود الأفعال أو النقاشات النظرية.

وشدد عبد النبي على أنه طالب بتطبيق المادة (89) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بما يتيح اتخاذ إجراءات برلمانية عاجلة، مع ضرورة إعداد وإصدار تشريع فوري يُعرض على الجلسة العامة، تمهيدًا لرفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية، لحماية الأطفال والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.



شريحة الأسرة

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري أن الحلول لا تقتصر على التشريع فقط، بل تشمل تبني آليات عملية، من بينها تطبيق نظام “شريحة الأسرة”، وهي شريحة هاتف مخصصة للأسرة تتيح الرقابة والتحكم في استخدام الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومُطبَّقةٌ بالفعل في عدد من الدول.



أهمية الدور الإعلامي في التوعية

وأكد عبد النبي أهمية الدور الإعلامي في التوعية بهذا النظام وشرح آليات استخدامه، مشددًا على أن التعامل الجاد والسريع مع هذه القضية أصبح ضرورة لحماية الأجيال القادمة من المخاطر الرقمية المتزايدة.

