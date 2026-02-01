تفاصيل أول اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

الأحد 01 فبراير 2026
عقدت اليوم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، لبحث تفاصيل خطة عملها للفترة المقبلة.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تناقش خطة العمل 

وناقشت اللجنة في الاجتماع خطة العمل في دور الانعقاد الأول، حيث أشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الخطة تضم كل القوانين التي تخص الإدارة المحلية، وستهتم بمناقشة كل الأمور التي تمس وتهم المواطن.

ترتيب أولويات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بعد مناقشة واعتماد خطة عمل اللجنة سنعمل على ترتيب الأولويات خاصة الموضوعات والقضايا التي تخص الناس ستكون أولوية.

تفاعل النواب مع مشكلات المواطنين 

ولفت رئيس اللجنة إلى أهمية تفاعل أعضاء النواب مع مشكلات المواطنين ومتابعتها ليتم إيجاد حلول لها، مستشهدا بما قام به النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر اللجنة، حيث كان هناك حريق في منشية ناصر، الذي تابع الأزمة على أرض الواقع وتحدث مع المواطنين واستمع إليهم.

ضوابط تقديم الطلبات من النواب إلى الحكومة 

وأوصى رئيس لجنة الإدارة المحلية النواب أعضاء اللجنة بالالتزام بنظام الجلسات، قائلا: من يريد من أى طلب من المسئول يقدمها من خلال اللجنة وسيتم متابعتها لتنفيذها.

الالتزام بمواعيد انعقاد اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وطالب اللواء محمود شعراوي، الأعضاء الالتزام بالمواعيد الخاصة بالاجتماعات، وعدم الحديث في التليفون خلال الاجتماعات، لافتًا إلى أن الحديث في التليفون لا يكون خلال الاجتماع.

تقديم الأولويات التشريعية للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

ودعا رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأعضاء إلى تقديم أولويات اللجنة من مشروعات القوانين والموضوعات مكتوبة ليتم تجميعها وترتيبها ووضعها في خطة العمل.

النواب الإدارة المحلية لجنة الإدارة المحلية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة

