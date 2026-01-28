الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع طبيعي لإزالة قشور وتشققات البشرة في الشتاء

تشققات الوجه
تشققات الوجه
18 حجم الخط

مع انخفاض درجات الحرارة في  فصل الشتاء، تتعرض البشرة للجفاف الشديد بسبب برودة الطقس، وقلة الرطوبة في الهواء، واستخدام الماء الساخن، مما يؤدي إلى ظهور القشور والتشققات خاصة في الوجه والشفاه وحول الأنف.

ولأن البشرة تحتاج في هذا الوقت إلى عناية خاصة، فإن استخدام الأقنعة الطبيعية يعد من أفضل الحلول الآمنة والفعالة لاستعادة نعومة البشرة ونضارتها دون آثار جانبية.

أسباب تقشر وتشقق الوجه في الشتاء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب تقشر وتشقق الوجه فى الشتاء:-

  • انخفاض نسبة الرطوبة في الجو
  • التعرض المستمر للهواء البارد
  • قلة شرب الماء
  • استخدام الصابون القاسي على البشرة
  • الإفراط في غسل الوجه بالماء الساخن
  • عدم استخدام مرطب مناسب

قناع طبيعي لإزالة القشور والتشققات

وأضافت دعاء، أن قناع العسل وزيت الزيتون والشوفان، من أفضل الأقنعة الطبيعية التي تجمع بين الترطيب العميق والتقشير اللطيف، مما يساعد على إزالة الجلد الميت وتهدئة البشرة المتشققة.

مكونات القناع:

ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي

ملعقة صغيرة زيت زيتون بكر

ملعقة كبيرة شوفان مطحون ناعم

ملعقة صغيرة حليب دافئ (اختياري)

قناع طبيعي لإزالة قشور وتشققات الوجه 
قناع طبيعي لإزالة قشور وتشققات الوجه 

طريقة التحضير والاستخدام:-

  • يطحن الشوفان جيدا حتى يصبح ناعم.
  • تخلط جميع المكونات في وعاء نظيف حتى نحصل على خليط متجانس.
  • يغسل الوجه بماء فاتر ويجفف بلطف.
  • يوضع القناع على الوجه مع التدليك بحركات دائرية خفيفة لمدة دقيقة.
  • يترك القناع على البشرة لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
  • يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.
  • يوضع مرطب مناسب بعد القناع مباشرة.
  • يستخدم القناع مرتين أسبوعيا للبشرة الجافة.
  • مرة واحدة أسبوعيا للبشرة العادية.
  • يفضل عمل اختبار حساسية قبل الاستخدام لأول مرة.
  • وللحفاظ على بشرة ناعمة في الشتاء، يجب شرب كميات كافية من الماء يوميا.
  • واستخدام مرطب غني بعد غسل الوجه.
  • وتجنب غسل الوجه بالماء الساخن.
  • وتقشير البشرة بلطف مرة أسبوعيا فقط.
  • استخدام واقي الشمس حتى في الشتاء.
  • تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 والفيتامينات.
txt

وصفة طبيعية لتعزيز نضارة البشرة فى الشتاء

txt

تأثير الكسل الشتوي على لون البشرة ونضارتها وأفضل الحلول الطبيعية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التشققات قشور البشرة قشور وتشققات الوجه قناع طبيعي لإزالة قشور وتشققات الوجه الشتاء دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

الماسكات الليلية لكل أنواع البشرة في الشتاء متى تفيد ومتى تضر؟

اصنعيه بنفسك، كريم طبيعي لترطيب البشرة الجافة في الشتاء

8 طرق لحماية البشرة من قسوة البرد والجفاف بالشتاء
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يفوز على مضيفه آنتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة

ريال مدريد يخسر أمام بنفيكا 4-2 في ختام مرحلة الدوري بدوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يفوز بنصف دستة أهداف أمام كاراباج في الجولة الـ8

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

دوري أبطال أوروبا، أرسنال ينهي مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بالمال الوفير والنفوذ

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية