قناع طبيعي لإزالة قشور وتشققات البشرة في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تتعرض البشرة للجفاف الشديد بسبب برودة الطقس، وقلة الرطوبة في الهواء، واستخدام الماء الساخن، مما يؤدي إلى ظهور القشور والتشققات خاصة في الوجه والشفاه وحول الأنف.

ولأن البشرة تحتاج في هذا الوقت إلى عناية خاصة، فإن استخدام الأقنعة الطبيعية يعد من أفضل الحلول الآمنة والفعالة لاستعادة نعومة البشرة ونضارتها دون آثار جانبية.

أسباب تقشر وتشقق الوجه في الشتاء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب تقشر وتشقق الوجه فى الشتاء:-

انخفاض نسبة الرطوبة في الجو

التعرض المستمر للهواء البارد

قلة شرب الماء

استخدام الصابون القاسي على البشرة

الإفراط في غسل الوجه بالماء الساخن

عدم استخدام مرطب مناسب

قناع طبيعي لإزالة القشور والتشققات

وأضافت دعاء، أن قناع العسل وزيت الزيتون والشوفان، من أفضل الأقنعة الطبيعية التي تجمع بين الترطيب العميق والتقشير اللطيف، مما يساعد على إزالة الجلد الميت وتهدئة البشرة المتشققة.

مكونات القناع:

ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي

ملعقة صغيرة زيت زيتون بكر

ملعقة كبيرة شوفان مطحون ناعم

ملعقة صغيرة حليب دافئ (اختياري)

قناع طبيعي لإزالة قشور وتشققات الوجه

طريقة التحضير والاستخدام:-

يطحن الشوفان جيدا حتى يصبح ناعم.

تخلط جميع المكونات في وعاء نظيف حتى نحصل على خليط متجانس.

يغسل الوجه بماء فاتر ويجفف بلطف.

يوضع القناع على الوجه مع التدليك بحركات دائرية خفيفة لمدة دقيقة.

يترك القناع على البشرة لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

يوضع مرطب مناسب بعد القناع مباشرة.

يستخدم القناع مرتين أسبوعيا للبشرة الجافة.

مرة واحدة أسبوعيا للبشرة العادية.

يفضل عمل اختبار حساسية قبل الاستخدام لأول مرة.

وللحفاظ على بشرة ناعمة في الشتاء، يجب شرب كميات كافية من الماء يوميا.

واستخدام مرطب غني بعد غسل الوجه.

وتجنب غسل الوجه بالماء الساخن.

وتقشير البشرة بلطف مرة أسبوعيا فقط.

استخدام واقي الشمس حتى في الشتاء.

تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 والفيتامينات.

