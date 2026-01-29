الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط سكر تمويني وأسمدة زراعية قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

 قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم شنت حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة، بهدف السيطرة على ما يتم طرحه من سلع للاستهلاك اليومي، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مهربة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على الأسواق والمحال التجارية

 وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية تموين الفيوم تمكنت من ضبط بدال تموينيبحوزته 300 كيلو سكر تموين معدة للبيع في السوق السوداء، وحررت 3 محاضر  إثبات حالة لبدال تمويني آخر تصرف في 672 زجاجة زيت تموين، 160كيس مكرونة،  كما تم ضبط 91 عبوة  سلعة غذائية منتهية الصلاحية، و20 شيكاره سماد يوريا زنه الشيكارة 50 كجم مخصص لوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق  محملة على أحد التريسكلات بغرض البيع بالسوق السوداء وتم تحرير المحضر اللازم، وضبطت الحملة  مصنع تعبئة سكر بدون ترخيص بمدينة طامية  وبداخله  200 كيلو سكر حر معبأ في أكياس باسم سكر الحياة، وحررت محضر غش تجاري سكر 250 كيلو جرام، ومحضر عدم صلاحية بلح عجوة 120 كيلو، و5 محاضر عدم وجود شهادة صحية محلات عامه، و4 محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية.

 

تحرير 66 مخالفة تموينية للمخابز في حملة مكبرة بالفيوم

ضبط 152 كرتونة شعرية سريعة التحضير منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالفيوم

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم على تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية محضر غش تجاري والطب البيطري والمحال التجارية وجهاز حماية المستهلك وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

شيبسي منتهي الصلاحية وسجائر محظور بيعها، تحرير 41 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم

تموين الفيوم يضبط بدالا تموينيا باع 300 كيلو سكر و300 زجاجة زيت مدعم

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

تحرير 35 مخالفة تموينية في حملة على مخابز الفيوم

تحرير 84 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالفيوم

ضبط 595 كيلو سكر و320 زجاجة زيت مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة علي أسواق الفيوم
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

تبدأ من 10 جرامات وحتى كيلو، محمد علي خير يكشف عن جوائز ذهب البنك الأهلي للعملاء

ظهور وجه غامض على الجبال بالبحر يثير المخاوف، ونشطاء يكشفون علاقته بالشيطان

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار مواد التشطيب اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 29-1-2026

سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر: "الخلاصة في علم أصول الفقه" نافذة على علوم الشريعة

تفسير رؤيا أكل التين في المنام وعلاقته بقرب عودة شخص غائب

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية