ضبط سكر تمويني وأسمدة زراعية قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم شنت حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة، بهدف السيطرة على ما يتم طرحه من سلع للاستهلاك اليومي، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مهربة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على الأسواق والمحال التجارية

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية تموين الفيوم تمكنت من ضبط بدال تموينيبحوزته 300 كيلو سكر تموين معدة للبيع في السوق السوداء، وحررت 3 محاضر إثبات حالة لبدال تمويني آخر تصرف في 672 زجاجة زيت تموين، 160كيس مكرونة، كما تم ضبط 91 عبوة سلعة غذائية منتهية الصلاحية، و20 شيكاره سماد يوريا زنه الشيكارة 50 كجم مخصص لوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق محملة على أحد التريسكلات بغرض البيع بالسوق السوداء وتم تحرير المحضر اللازم، وضبطت الحملة مصنع تعبئة سكر بدون ترخيص بمدينة طامية وبداخله 200 كيلو سكر حر معبأ في أكياس باسم سكر الحياة، وحررت محضر غش تجاري سكر 250 كيلو جرام، ومحضر عدم صلاحية بلح عجوة 120 كيلو، و5 محاضر عدم وجود شهادة صحية محلات عامه، و4 محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم على تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية.

