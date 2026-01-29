الخميس 29 يناير 2026
ضبط 7 مراكز لغسيل السيارات تصرف مياهها على المجاري المائية بالفيوم

مراكز غسيل السيارات،
مراكز غسيل السيارات، فيتو
شنت إدارة شئون البيئة بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على مراكز غسيل السيارات بمركز إطسا، بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، بهدف ضبط المخالف منها للاشتراطات البيئة، حفاظا على المجاري المائية، ومنع صرف مياه ملوثة فيها.

نتائج الحملة على مراكز غسيل السيارات

راجعت الحملة الضوابط والاشتراطات البيئية بمحطات غسيل السيارات، وتم تحرير 7 محاضر لمراكز غسيل مخالفة، بسبب صرف مياه الغسيل على المجاري المائية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

 

وقال محافظ الفيوم، إن الحملات الرقابة علي البيئة مستمرة على قرى ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات التي يتم رصدها، للحفاظ على نظافة البيئة، وصحة وسلامة المواطنين.

حملات النظافة ورفع الاشغالات

 يذكر أن الوحدة المحلية لمدينة الفيوم، وإدارات الأحياء، واصلت حملاتها  لليوم الثاني على التوالي، للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمختلف شوارع وأحياء مدينة الفيوم، للحفاظ على البيئة، وتحقيق المظهر الجمالي والحضاري لعاصمة المحافظة.

شملت الحملات مختلف أحياء مدينة الفيوم، وتم خلالها رفع تجمعات وتراكمات القمامة من الشوارع والميادين، خلال نوبتجيات العمل المختلفة الصباحية والمسائية، كما تم رفع الإشغالات وتجنيب الباعة وإلزامهم بمواقعهم المخصصة لهم، للحفاظ على السيولة المرورية، وتحقيق النظافة العامة والمظهر الجمالي والحضاري لمدينة الفيوم.

توجيهات محافظ الفيوم

 ووجه محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة لأعمال الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بأحياء مدينة الفيوم، عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، ووحدة المتابعة الميدانية، وإدارة شئون البيئة، وجميع الجهات ذات الصلة، لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه الحملات.

 

محافظ الفيوم: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق استعدادا لشهر رمضان

فرص عمل بالقطاع الخاص وعلاج مجاني في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، لجميع الحملات، ووجه جميع رؤساء المدن، بالتواجد الميداني، والمتابعة المستمرة لحملات النظافة العامة ورفع الإشغالات بمختلف المراكز، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات صارمة حيال المتقاعسين عن أداء مهام عملهم الوظيفية.

