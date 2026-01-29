الخميس 29 يناير 2026
حملات مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بوسط المدينة في مطروح

نائب مطروح يقود حملة حاسمة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين
قاد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة للباعة الجائلين، والتعدي على الشوارع بإقامة التند المخالفة أمام المحال التجارية، واحتلال الأرصفة بشوارع ليبيا وعمر المختار بوسط المدينة «السوق القديم»، وذلك لعودة الانضباط والشكل الحضاري للمدينة.

رافق نائب المحافظ خلال الحملة نواب  رئيس المدينة، وإدارة الإشغالات بمجلس المدينة، والرائد سعد رمضان مدير شرطة المرافق.

متابعة ميدانية لمنع عودة الإشغالات
ووجّه الدكتور إسلام رجب بالمتابعة الميدانية المستمرة لمنطقة وسط المدينة بعد نقل الباعة والمواقف، لضمان عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى، وسرعة إزالة أي إشغالات مخالفة للعربات الثابتة والمتحركة. 

إخلاء السوق القديم ودعم الأسواق الحضارية
كما شدد نائب محافظ مطروح على سرعة إخلاء السوق القديم بمنطقة المحروسة من الباعة الجائلين، لضمان انتظام العمل بالأسواق الحضارية الثلاثة بشرق وغرب ووسط المدينة.

تشديد على المحال التجارية المخالفة
وأكد نائب محافظ مطروح على ضرورة التزام المحال التجارية بالسوق القديم بالانضباط وعدم احتلال الأرصفة، للقضاء على ظاهرة الإشغالات التي تشوه الصورة الحضارية والسياحية للمدينة، مشيرًا إلى الرهان على وعي أصحاب المحال والتواجد الأمني المستمر.

غلق وتشميع المحال غير المرخصة
وشدد نائب المحافظ على غلق وتشميع المحال التجارية غير المرخصة التي تمارس نشاط بيع الخضر والفاكهة، أو تخزينها دون ترخيص، مع مصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، استجابة لشكاوى الأهالي وحرصًا على عودة الهدوء والانضباط للمنطقة.
تحذير للباعة الجائلين من التواجد بوسط المدينة
ومن جانبه، ناشد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح، الباعة الجائلين بعدم التواجد بوسط المدينة، تفاديًا للتحفظ على العربات الثابتة والمتحركة، وتحرير المحاضر والغرامات، ضمن الحملات المكبرة لإدارة الإشغالات وشرطة المرافق.

 دعوة المواطنين للتسوق من الأسواق الحضارية
كما دعا رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين إلى التعاون مع مجلس المدينة، والتسوق من الأسواق الحضارية لشراء الخضر والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار تنافسية، وعدم التعامل مع الباعة الجائلين، للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشار إلى تواجد سيارة المواد الغذائية التابعة لمشروع «مستقبل مصر» داخل السوق الحضاري، والتي توفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

