إزالة 450 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، إزالة 450 حالة تعدٍ على مساحة 17 فدانًا وقيراطين من الأراضي الزراعية، وذلك ضمن جهود مديرية الزراعة لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية وحمايتها من البناء المخالف، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لجميع التعديات الحديثة، بالإضافة إلى إزالة حالات سابقة تم تحرير محاضر مخالفة بشأنها، مع استمرار الحملات المكثفة لإزالة باقي التعديات في مختلف مراكز المحافظة.

برامج ومبادرات لدعم المزارعين ببني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية المتابعة الدقيقة للقطاع الزراعي في المحافظة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استعراض التقرير الدوري الذي قدمه المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، والذي تناول جهود المديرية خلال شهر يناير الجاري، حيث أشار التقرير إلى تنفيذ 10 ندوات في إطار مبادرة "ازرع"، استفاد منها 1485 مزارعًا، بالإضافة إلى تنفيذ 25 ندوة وزيارة ميدانية استفاد منها أكثر من 300 مزرعة على مستوى المحافظة.

زراعة 117 ألف فدان بمحصول القمح ببني سويف

كما تضمن تقرير وكيل وزارة الزراعة، التوسع في زراعة المحاصيل الشتوية في بني سويف، حيث تم زراعة 116381 فدان قمح، و48244 فدان برسيم، و26481 فدان بنجر، بجانب زراعة محاصيل أخرى مثل الطماطم والبصل والثوم، كما أشار التقرير إلى إجراءات مديرية الزراعة في تحسين جودة الأعلاف وضمان سلامة الإنتاج الحيواني من خلال 12 معاينة لمزارع الإنتاج الحيواني و19 معاينة لمزارع دواجن.

وفيما يتعلق بنظام كارت الفلاح، أوضح تقرير وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، أن إجمالي الاستمارات المسجلة بلغ 277449 استمارة، فيما تم صرف 21926.55 طن من الأسمدة منذ بداية الموسم الزراعي.

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة استمرار الجهود الميدانية لتحسين الخدمات الزراعية، وتكثيف الرقابة على التعديات الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

