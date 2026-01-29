الخميس 29 يناير 2026
محافظات

فوز طلاب بني سويف بمشروعات مبتكرة بمعرض المسابقة العالمية للعلوم والتكنولوجيا ISEF

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو
أعلنت محافظة بني سويف، عن فوز عدد من الطلاب المتميزين في مسابقة المعرض الجمهوري للمسابقة العالمية للعلوم والتكنولوجيا ISEF، بعد إعلان نتائج مرحلة التحكيم عبر الإنترنت. 

محافظ بني سويف يهنئ الطلاب الفائزين

ومن جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المديرية والطلاب الفائزين، مشيدًا بالمستوى العلمي الرفيع الذي أظهره أبناء المحافظة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يُعد إضافة قيمة لرصيد المحافظة في مجال رعاية الموهوبين والابتكار العلمي، معبرًا عن فخره بما تحقق من نتائج تعكس الجهد المبذول في المدارس والإدارات التعليمية.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المشاريع الفائزة تعددت في المسابقة، حيث فازت الطالبتان نيجار أشرف عباس وقمر عصام عن مشروع "نظارة برايل" من مدرسة سان جورج الدولية، الذي يهدف إلى مساعدة ذوي الإعاقة البصرية باستخدام تكنولوجيا مبتكرة.

كما فاز كل من الطالبة ملك سامح سيد والطالب خالد عاطف عبد الحكيم عن مشروع تطوير تربيعات الرخام المعاد تدويرها بإضافة مادة فسفورية مضيئة ولوح طاقة شمسية لإنتاج طاقة نظيفة، وهو المشروع الذي يعكس تفاعلًا مبتكرًا بين إعادة التدوير والطاقة المتجددة.

كما فازت الطالبة بسملة نادي ربيع عن مشروع "الدرع البيئي"، والطالبتان آية أسامة عبد العزيز ورقية مصطفى أحمد عن مشروع "LockIn" من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف، وهي مشاريع تكنولوجية وبيئية تعكس قدرة الطلاب على التفكير الإبداعي.

وكيل التعليم: الفوز جاء نتيجة الأفكار البحثية للطلاب

من جانبها، أكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أن هذه المشروعات ستشارك في المعرض الجمهوري بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدًا لاختيار أفضلها لتمثيل مصر في المعرض الدولي بالولايات المتحدة.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى أن هذا التصعيد يمثل مرحلة هامة في مسار المنافسة العلمية، ويعكس جودة الأفكار البحثية التي قدمها الطلاب وقدرتهم على تطبيق المعرفة العلمية لخدمة المجتمع.

وهنأت وكيل تعليم بني سويف، المسئولين عن إدارة التطوير التكنولوجي ووحدة البحث العلمي، معربة عن فخرها واعتزازها بما تحقق من إنجاز علمي مميز.

ضبط 10 أطنان جبنة فاسدة داخل معمل غير مرخص ببني سويف

بدء إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ببني سويف

 جامعة بني سويف تنظم تدريبا متخصصا لتمريض التأمين الصحي

بجراحة نادرة ومعقدة، فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي ينقذ شابا من العمى

وكيل تعليم بني سويف تتفقد كنترول الإعدادية وتشدد على الالتزام بالدقة والسرية

جامعة بني سويف تنظم زيارة طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نائب رئيس جامعة بني سويف: دوري الجامعات منصة لاكتشاف المواهب

ختام تدريب مدرسي اللغة العربية ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم

إزالة 623 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

بدون تدخل جراحي، نجاح توسيع صمام لمسنة بتأمين صحي بني سويف

