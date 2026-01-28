وزير المالية: سعيد بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية

18 حجم الخط

أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن سعادته بفوز مصلحة الجمارك بالمركز الثانى فى فئة المبادرة الحكومية الابتكارية بجائزة مصر للتميز الحكومى عن مبادرة المراكز اللوجستية قائلًا:«سعيد جدًا بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية لتحفيز مسار تحسين الخدمات الجمركية وخفض زمن الإفراج».

كل التقدير لجهود زملائنا بالجمارك

وأضاف كجوك: «كل التقدير لجهود زملائنا بالجمارك الهادفة لتبسيط الإجراءات والتيسير على شركائنا بالحلول الإلكترونية».

وقال الوزير، إننا مستمرون فى مضاعفة الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحسين مستوى الخدمة على نحو يسهم فى التيسير ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال بناء شراكة أكبر وأعمق مع مجتمع الأعمال من اجل جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص المحلى والأجنبى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد قام بتسليم جائزة التميز الحكومى للدكتورة أمل الجابرى مدير عام مبادرات التطوير والإصلاح الجمركى، رئيس فريق العمل القائم على ملف الجمارك للترشح.

وفي سياق متصل احتفت مصلحة الجمارك المصرية باليوم العالمي للجمارك، بحضور نائبي وزير المالية ياسر صبحي وشريف الكيلاني، إلى جانب كل من أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بمصلحة الجمارك.

تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى

وقال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: "نعمل على تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى لتيسير حركة التجارة".

وأشار إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى زيادة التنافسية الاقتصادية.

وأكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية: نعمل على حوكمة النشاط الاقتصادى مع التيسير على مجتمع الأعمال وتقليل أعباء الاستيراد والتصدير، ونستهدف الإسهام الفعال فى توطين الصناعة، ونفاذ الصادرات المصرية الخدمية والسلعية للأسواق العالمية.

وقال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك: إننا مستمرون فى التنسيق مع كل جهات الدولة لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال، وهدفنا حماية وتحفيز الاقتصاد المصرى بمزيد من «التسهيلات الجمركية» والضوابط الحاكمة للسوق، بما يضمن دعم الإنتاج والتصدير وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف الدكتور سامى رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على حماية المواطنين من البضائع الرديئة والمغشوشة، من خلال تعزيز الحوكمة والرقابة بكل المنافذ الجمركية، خاصة بعد تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية والبحرية.

وقال أحمد العسقلانى نائب رئيس المصلحة: نعمل على تطوير المنظومة الجمركية من خلال التسهيل والتبسيط على مجتمع الأعمال لتعزيز عمليتي الإنتاج والتصدير وتحقيق مستهدفاتنا لصالح الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين.

أكد وليد حسين، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن كل رجال الجمارك يستحقون التكريم، تقديرًا لجهودهم في تحسين مستوى الخدمة، والإسهام في تطوير المنظومة الجمركية وتسهيل حركة التجارة، موضحًا أنه لأول مرة يتم ترشيح المتميزين إلكترونيًا من خلال عدة معايير على نحو يعكس حرص مصلحة الجمارك على ترسيخ ثقافة اليقظة المهنية في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني وتعزيز قيم الالتزام الوظيفي والسلوكي وتشجيع التميز والابتكار والعمل الجماعي؛ حيث تم اختيار أفضل المتميزين وفقًا لقدرتهم على تحقيق معدلات مرتفعة في خفض تكاليف زمن الإفراج الجمركي، وكذلك أفضل المبتكرين، وفرق العمل التي نجحت في تحقيق المستهدفات الجمركية، إضافة إلى النماذج المشرفة في تعزيز الرقابة والحوكمة.

وحرص شريف الكيلاني وياسر صبحي، نائبا الوزير، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، على تكريم وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسلم شهادة التقدير نيابة عنه مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة، كما تم تكريم اللواء مهندس إيهاب محمد أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

وتم أيضًا تكريم عدد من الكوادر المتميزة بمصلحة الجمارك تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة في أداء عملهم، وهم: سامي محمد رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، يوسف فؤاد حنا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش، عبدالعال نعمان أبو زيد مدير عام بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، د.هشام محمد الشربيني مدير عام جمرك الدخان بالإدارة المركزية لجمارك إسكندرية، هاني محمد رأفت مدير عام بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، عبد الله مصطفى أبو زيد مدير عام بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، د. وليد محمود عبد القوى معاون رئيس مصلحة الجمارك للتخليص المسبق، د. ياسر البكري وهبة مدير إدارة المركز اللوجيستى بالدخيلة، محمد السيد عسلة مدير إدارة بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، مروة حسين وفا مدير إدارة بالإدارة المركزية لتخطيط الموارد.

كما تم تكريم: أحمد محمد عبد العال مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، ياسر ممدوح سليمان مدير إدارة بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، نهى عبده عيسوي مدير إدارة بالإدارة المركزية للمعهد الجمركي، نها محمد جاد الحق مدير إدارة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية، محمد أحمد هلال مدير إدارة بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تامر أحمد السيد مدير إدارة بالإدارة المركزية لتسهيل التجارة، هيثم صلاح أحمد مدير إدارة بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وائل أحمد عطية مأمور تعريفة بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، محمود عبد المجيد عبد المجيد مأمور فحص بالإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، سعد سالم مسلم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، محمد حسن أمين مدير عام بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، محمد عطية عبد اللطيف مدير عام بالإدارة المركزية للموارد البشرية، نجلاء سيد محمد مدير عام بالإدارة المركزية للخدمات المالية.

وتم تكريم: محمود محمد عبد الله مدير عام بالإدارة المركزية لتكنولوجيا دعم العمليات، سماح صالح على مدير إدارة بالإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى، محمد عبد الهادي إبراهيم مدير إدارة بالإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة، شريف محمد حنفي مدير إدارة بالإدارة المركزية للموارد البشرية، ناصر محمد عبده مدير إدارة بمكتب رئيس قطاع التكنولوجيا، حسن عبد الرحمن عبد المجيد مدير إدارة بالإدارة المركزية لجمارك السويس، متولي صلاح متولي مدير إدارة بالإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري، ياسر محمد أسامة مدير إدارة بالإدارة المركزية لجمارك دمياط، أحمد السيد شلبي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتطوير، سمية أنور عبد السلام مدير إدارة بالإدارة المركزية لتسهيل التجارة، أزهار علي عبد الرحمن مدير إدارة بالإدارة المركزية لشئون المصلحة، أحمد خالد إبراهيم مدير إدارة بإدارة البحوث الفنية بالإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس المصلحة، عمرو حسن صادق مدير إدارة بإدارة الأمن بقرية البضائع، مرسي سيد أحمد رئيس قسم بالإدارة المركزية للخدمات الإدارية.

وتم ايضا تكريم: محمد عرفة المصري رئيس قسم بالإدارة العامة لمكتب قطاع شئون المصلحة، محمد إبراهيم المليجي رئيس قسم بالإدارة المركزية للدعم الإدارى بالمنطقة الوسطى والجنوبية، السيد مصطفى عبد القادر رئيس قسم بالإدارة المركزية للخدمات الإدارية، أميرة قطب مصباح باحث قانوني بالإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة، محمد علي أحمد باحث بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، محمد رضا محمد رئيس قسم بالإدارة المركزية لشئون المصلحة، إسلام محمود محمود مدير إدارة بالإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الشرقية، خالد أحمد محمد رئيس قسم بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، إسلام كامل عبد الوهاب رئيس قسم بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية، عمرو فتحى أحمد رئيس قسم بالإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الشمالية والغربية، عاطف محمود حمد مدير إدارة بالإدارة المركزية لجمارك سيناء، محمود حمدى على مدير إدارة بالإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، فرج عيد يونس رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وأعضاء فريق العمل: عبدالله عبدالرحمن مصطفى، محمد السيد وهبة، هيثم فتحى جويلى.

ومن المكرمين أيضًا: أحمد جاب الله محمد رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة، وأعضاء فريق العمل: هالة محمد عاصم، محمد عبد العظيم العوضي، شيماء وجدي عبد العظيم، عمرو عبد الحفيظ، محمد محمود عبد الله.. محمد عادل علي مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع الالتزام التجاري، وفريق العمل: سامح السيد محمود، ندى إبراهيم عبد القادر، جانيت موريس نسيم، ندى ماهر محمد، ميادة محمد عطية.. جمال طه خروب مدير عام بالإدارة المركزية للركاب والأسواق الحرة، وفريق العمل: جمال طه خروب، محمد الدسوقي محمد، محمد سعيد الشربيني، عاصم فتحي السيد، صفية مصطفى عبد العزيز.

وتم ايضا: تميم مجدي نايف، محمد معتز ثابت.. على حسين إبراهيم مدير إدارة بالإدارة المركزية للإحصاء وفريق العمل: ناجا أحمد ممدوح، محمد محمد فتحي، رهام علي حسين، رضا عادل عبد الغني، نسمة شرشيرة، سارة معروف.. كريم عبد اللطيف السيد مدير إدارة بالإدارة المركزية للخدمات الأمنية وفريق العمل: عمر سالم محمد، طارق يحيي أحمد، مها مصطفى محمد، أميرة محمود إبراهيم، منار سعيد نور، محمد حمدى محمد، أحمد محمود محمد.. إبراهيم عبد الحميد الأنجباوي مدير إدارة بالإدارة المركزية للخدمات المالية، وفريق العمل: إبراهيم كامل ابراهيم، بدر عبد العزيز عبد الله، وائل محمد رأفت، عبير أحمد حسين.. ريم عبد الجواد الدمنهوري مدير إدارة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي المعتمد، وفريق العمل: مصطفى إسماعيل حافظ، علي رجب عبد المعز، صلاح عادل مصيلحي.. الشيماء محمد بهي الدين مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاون الدولى وفريق العمل: أحمد جلال خواجة، محمد أحمد بسيوني، أسماء محمد عبده، ندا حمدي محمود.. شريف نبيل حسن رئيس قسم بالإدارة المركزية للموارد البشرية، وفريق العمل: إسلام عيد محمد، تامر بلتاجي محمد.

