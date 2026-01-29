محافظ الشرقية يكلف مدير مستشفى المبرة بصيانة ماكينات الغسيل الكلوي

18 حجم الخط

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى المبرة للتأمين الصحي بمدينة الزقازيق، اليوم الخميس، بزيارة للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وإلتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المقررة لهم وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي للاطمئنان على جاهزية المستشفيات لتقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمرضى والمترددين خلال العطلات الرسمية.

استقبال 13 حالة منذ الصباح الباكر

وبدأ المحافظ زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، للاطمئنان من أطباء النوبتجية المتواجدين على الحالة الصحية للمرضى، حيث تمت الإشارة إلى استقبال 13 حالة منذ الصباح الباكر حتى الآن، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية متمنيًا لهم الشفاء العاجل والخروج من المستشفى في القريب العاجل.

38 ماكينة غسيل كلوي

كما انتقل المحافظ إلى قسم الغسيل الكلوي واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتورة هناء رشيد حول إمكانيات وخدمات القسم، فأوضحت أنه يضم 38 ماكينة غسيل كلوي ويتردد عليها 96 مريضًا يوميًا، تعمل بنظام 3 ورديات على مدار اليوم لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضىى على مدار اليوم.

إجراء أعمال الصيانة اللازمة بالمستشفى

وتوجه المحافظ إلى قسم العناية المركزة والذي يضم 24 سريرًا، وأجرى حوارًا مع المرضى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستفسر منهم عما إذا كان هناك أي تقصير في الخدمة أو نواقص في العلاج، مؤكدًا لهم أن "خدمتكم تاج على رؤوسنا جميعًا ونحن هنا لخدمتكم ورعايتكم، مشددا على مديرة المستشفى لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لماكينات الغسيل الكلوي أولا بأول مع الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإجراءات مكافحة العدوى حفاظًا على سلامة الجميع.

استيقاف المحافظ من زوار المرضى

وخلال تفقد المحافظ لأقسام المستشفى استوقفته زوجة أحد المرضى المرافقين مطالبةً بتوفير العلاج اللازم لزوجها، وعلى الفور وجه المحافظ مديرة المستشفى بسرعة توفير وصرف الأدوية والعلاج المطلوب.

كما طلبت إحدى السيدات المرافقات لأحد المرضى من محافظ الشرقية توفير فرصة عمل لابنها من ذوي الهمم، وعلي الفور وجه المحافظ وكيل مديرية القوي العاملة لتوفير فرصة عمل مناسبة له في القطاع الخاص.

تحسين مستوى الخدمة بوحدات المستشفى

أكد محافظ الشرقية تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بوحدات ومستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة للارتقاء بالرعاية الصحية والعلاجية للمرضى، حيث رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والدكتورة هناء الرشيدي مديرة مستشفى المبرة بالزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

