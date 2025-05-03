مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي الدوري

عقد اليوم السبت، اجتماع المجلس التنفيذى لفرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع وفى حضور الدكتور محمد أبوهاشم نائب مدير الفرع ومديرى الإدارات بالفرع، ومديرى المناطق مديرى المستشفيات بالإضافة إلى مديرى إدارات العيادات، ومديرى طلاب المدارس ومسئولى أقسام الشئون الطبية بالفرع.

اجتماع تنفيذى التامين الصحى و8 ماكينات غسيل كلوى جديدة بالشرقية

التأكيد على استمرارية التطوير

وقام مدير عام الفرع بإلقاء كلمة الافتتاح والتي رحب فيها بالحضور والتأكيد على التطوير المستمر وإدخال خدمات جديدة لكافة وحدات الفرع لتقديم أفضل خدمة طبية لمنتفعى التامين الصحى واستعداد لتنفيذ منظومة التأمن الصحى الشامل والتى ينتظرها الجميع.

اجتماع تنفيذى التامين الصحى و8 ماكينات غسيل كلوى جديدة بالشرقية

التشديد على معاملة المترددين معاملة حسنة

طالب مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية بضرورة معاملة المرضى المترددين على وحدات الفرع المختلفة معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة الطبية، كما تمت مناقشة الموضوعات الهامة التى تخص وحدات الفرع المختلفة ومناقشة أجندة الاجتماع المعدة لذلك.

اجتماع تنفيذى التامين الصحى و8 ماكينات غسيل كلوى جديدة بالشرقية

مكينات الغسيل الكلوى المضافة للقسم يعد انجازا

كما قام مدير عام الفرع بعد الاجتماع اليوم ايضا بمتابعة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى المبرة بعد إضافة عدد 8 ماكينات غسيل كلوى جديدة لتستوعب عددا أكثر من مرضى الغسيل الكلوى بالمستشفى، لتكون إضافة وإنجازا للفرع ولصالح المرضى، فى حضور الدكتورة هناء احمد رشيد مدير عام مستشفى المبرة الدكتوراحمد عثمان رئيس الشئون العلاجية بالمستشفى

اجتماع تنفيذى التامين الصحى و8 ماكينات غسيل كلوى جديدة بالشرقية

الدكتور محمد أبوهاشم

وقال الدكتور محمد أبوهاشم نائب مدير الفرع بالشرقية إن ذلك يأتى فى اطار حرص مدير فرع الشرقية والهيئة على المستوى العام على تطوير وحدات الفرع المختلفة واستحداث كل ما هو جديد فى المنظومة الطبية لصالح المرضى هو يعد إضافة وإنجازا جديدا بفرع الشرقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.