السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي الدوري

اجتماع تنفيذى التامين
اجتماع تنفيذى التامين الصحى بمحافظة الشرقية

عقد اليوم السبت، اجتماع المجلس التنفيذى لفرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع  وفى حضور الدكتور محمد أبوهاشم نائب مدير الفرع  ومديرى الإدارات بالفرع، ومديرى المناطق مديرى المستشفيات بالإضافة إلى مديرى إدارات العيادات، ومديرى طلاب المدارس ومسئولى أقسام الشئون الطبية بالفرع.

نشاط مكثف لنائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية

اجتماع تنفيذى التامين الصحى و8 ماكينات غسيل كلوى جديدة بالشرقية
اجتماع تنفيذى التامين الصحى و8 ماكينات غسيل كلوى جديدة بالشرقية

التأكيد على استمرارية التطوير 

وقام مدير عام الفرع بإلقاء كلمة الافتتاح والتي رحب فيها بالحضور والتأكيد على التطوير المستمر وإدخال خدمات جديدة لكافة وحدات الفرع لتقديم أفضل خدمة طبية لمنتفعى التامين الصحى واستعداد لتنفيذ منظومة التأمن الصحى الشامل والتى ينتظرها الجميع.

اجتماع تنفيذى التامين الصحى و8 ماكينات غسيل كلوى جديدة بالشرقية
اجتماع تنفيذى التامين الصحى و8 ماكينات غسيل كلوى جديدة بالشرقية

التشديد على معاملة المترددين معاملة حسنة 

طالب مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية بضرورة معاملة المرضى المترددين على وحدات الفرع المختلفة معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقيهم الخدمة الطبية، كما تمت مناقشة الموضوعات الهامة التى تخص وحدات الفرع المختلفة ومناقشة أجندة الاجتماع المعدة لذلك.

اجتماع تنفيذى التامين الصحى و8 ماكينات غسيل كلوى جديدة بالشرقية
اجتماع تنفيذى التامين الصحى و8 ماكينات غسيل كلوى جديدة بالشرقية

 مكينات الغسيل الكلوى المضافة للقسم يعد انجازا

كما قام مدير عام الفرع بعد الاجتماع  اليوم ايضا بمتابعة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى المبرة بعد إضافة عدد 8 ماكينات غسيل كلوى جديدة لتستوعب عددا أكثر من مرضى الغسيل الكلوى بالمستشفى، لتكون إضافة وإنجازا للفرع ولصالح المرضى، فى حضور الدكتورة هناء احمد رشيد مدير عام مستشفى المبرة الدكتوراحمد عثمان رئيس الشئون العلاجية بالمستشفى

التأمين الصحي بالشرقية ينظم دورة تدريبية لأخصائي التحاليل الطبية

اجتماع تنفيذى التامين الصحى و8 ماكينات غسيل كلوى جديدة بالشرقية 
اجتماع تنفيذى التامين الصحى و8 ماكينات غسيل كلوى جديدة بالشرقية 

الدكتور محمد أبوهاشم 

وقال الدكتور محمد أبوهاشم نائب مدير الفرع بالشرقية إن ذلك يأتى فى اطار حرص مدير فرع الشرقية والهيئة على المستوى العام على تطوير وحدات الفرع المختلفة واستحداث كل ما هو جديد فى المنظومة الطبية لصالح المرضى هو يعد إضافة وإنجازا جديدا بفرع الشرقية 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع التأمين الصحي محافظة الشرقية الدكتور محمد ابوهاشم نائب مدير عام الفرع مديري المستشفيات مديري الادارات

مواد متعلقة

نشاط مكثف لنائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية

التأمين الصحي بالشرقية ينظم دورة تدريبية لأخصائي التحاليل الطبية

مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد انتظام العمل بعيادة الحسينية

مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادة جامعة الزقازيق

ads

الأكثر قراءة

سائق ميكروباص يترنح وبلطجية بـ"السواطير" على الطريق، والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

6 هدايا من الرئيس السيسي لعمال مصر

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم واقعة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

فتاة تؤذن داخل مسجد صلاح الدين وتثير الغضب، والنشطاء: هل يجوز أذان المرأة شرعًا (فيديو)

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

إسكان النواب تبدأ أول اجتماعات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

سمّ مغلف بنكهات مغرية، رسالة تحذيرية من الأوقاف عن مخاطر السجائر الإلكترونية

اتحاد الغرف السياحية يكشف مفاجأة صادمة بشأن أسعار تذاكر طيران الحج السريع

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

المجددون، محمد مصطفى المراغي، رفع راية تطوير الأزهر وتحدى الملك والإنجليز

سمّ مغلف بنكهات مغرية، رسالة تحذيرية من الأوقاف عن مخاطر السجائر الإلكترونية

المزيد
الجريدة الرسمية