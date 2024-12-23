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مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية يترأس اجتماع إدارة التمريض

اجتماع تمريض رئاسة
اجتماع تمريض رئاسة التامين الصحى

ترأس الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية اجتماع الإدارة العامة للتمريض برئاسة الهيئة بقيادة الدكتورة بثينة يوسف مديرة الادارة مع رئيسات التمريض بالعيادات ومسئولات تمريض المناطق بقاعة الاجتماعات بمستشفى المبرة بالزقازيق.

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الشكر من مدير الفرع للتمريض 

حيث قام الدكتور مدير عام الفرع بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور وتقديم الشكر للدكتورة بثينة يوسف مدير عام الإدارة العامة للتمريض وفريق العمل المرافق  حيث صحبها صفاء عبد الستار عضو الإدارة ومسئول التثقيف الصحى بالادارة والدكتورة جهاد طه عضو الإدارة ومسئول تمريض فرع الشرقية بالاضافة الى منال هلال عضو الإدارة ومسئول تمريض  الصحة المدرسية حيث تحدثت عن أهم ملاحظات المرور على العيادات وعن أهمية التثقيف الصحي وكيفية تفعيلة بالوحدات.

 

الحضور من تمريض الشرقية 

وكان ذلك فى حضور هالة حسنى مدير  تمريض الفرع أعضاء هيئة التمريض  ومعهم أعضاء هيئة تمريض مستشفى المبرة المتمثلين فى غادة محمد مديرة تمريض مستشفى المبرة  ونادية عبد الفتاح مسئول قاعة التدريب بالمستشفى كما قدم مدير الفرع  الشكر لهيئة التمريض بالفرع على دورهم وتمنى لهم التوفيق فى الفترة القادمة والاستفادة من الاجتماع.

نائب ير الفرع يزور الأحرار 

وعلى جانب آخر قام الدكتور محمد أبو هاشم  نائب مدير الفرع بالمرور على عيادة الأحرار بالزقازيق لمتابعة سير العمل ومتابعة تواجد العاملين وانتظام تادية الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحي للمترددين على العيادة.

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المرور على أقسام العيادة 

وتم المرور على جميع أقسام العيادة والصيدلية والتأكد من  توافر الأدوية بها على تسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمرضى ومعاملتهم معاملة حسنة، حيث كان فى استقباله الدكتور محمود حامد مدير عيادة الأحرار علي إمام المدير المالي والإداري بالعيادة.

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الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى محافظة الشرقية الدكتورة بوثينة يوسف مديرة ادارة التمريض رئاسة الهيئة رئيسات التمريض بالعيادات قاعة الاجتماعات بمستشفى المبرة

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