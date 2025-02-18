التأمين الصحي بالشرقية ينظم دورة تدريبية لأخصائي التحاليل الطبية

أكد الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية، أن الفرع أقام دورة تدريبة هى الأولى لعام 2025 لأخصائى التحاليل الطبية والكيميائيين وأخصائى تكنولوجى وفنيين المعامل بوحدات الفرع.

وقال مدير الفرع إن الدورة أقيمت بإعداد وتنسيق الدكتور محمد عثمان مسئول المعامل بالفرع وتحت إشراف إدارة التدريب بقيادة الدكتور أحمد الأحمدى مدير عام الإدارة وأعضاء الإدارة، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية.

وأشار الديبب عند افتتاح الدورة فى كلمته إلى تقديم الشكر فيها للحضور وأشاد بدورهم فى تطوير الخدمات المعملية بوحدات الفرع المختلفة وتمنى لهم برنامج تدريبى موفق ويستفاد منه جميع الحضور.

كما وجه الشكرالدكتور أحمد سعيد العزونى استشارى التحاليل الطبية واستاذ علم الخلية بكلية العلوم جامعة حلوان لتعاونة المثمر دائما مع فرع الشرقيةوقد ألقى الدكتور أحمد العزونى محاضرة.

كما قام الدكتور مدير عام الفرع بتكريم الدكتورة رانيا ابو السعود مدير منطقة الزقازيق الطبية نظرا لترقيتها للعمل باللجان الطبية بالهيئة العامة للتامين الصحى حيث القى شكر فيها الدكتورة رانيا على مجهودها طوال فترة خدمتها بالتأمين الصحى بالشرقية وتمنى لها دوام التوفيق فى عملها الجديد.

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